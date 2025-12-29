Peaje a luca ante viajes por celebraciones de fin de año: conoce en cuáles rutas y horarios

En el contexto de las celebraciones de fin de año, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, hizo un llamado a la responsabilidad vial y detalló las medidas que se implementarán para facilitar la masiva salida de vehículos desde la Región Metropolitana, que se proyecta supere los 550 mil entre el 31 de diciembre y el 4 de enero.

Para ordenar el flujo y prevenir los congestionamientos vehiculares o “tacos”, el titular de Interior confirmó la aplicación del Plan peaje a luca, para vehículos livianos. Esta medida regirá en la Ruta 68, la Ruta 5 Sur y la Ruta 5 Norte, específicamente el miércoles 31 de diciembre y el domingo 4 de enero, entre las 07:00 y las 13:00 horas.

“De esta forma se contará con una forma más expedita, de manera tal que los horarios en que se produce esta salida de vehículos se distribuyan con mayor homogeneidad y eso evite atochamientos”, explicó Elizalde.

Paralelamente, el Ministerio del Interior desplegará un operativo de seguridad reforzado, con más de 100 vehículos de emergencia recorriendo las principales carreteras del país durante este período.

Para los camiones o transporte de carga, se aplicará una tarifa rebajada del 50% en los peajes de las rutas mencionadas y en los mismos horarios establecidos para el plan de vehículos livianos.

Más allá de las medidas concretas, el ministro Elizalde centró su mensaje en un urgente llamado a la conducta responsable de los conductores. Recordó con pesar los accidentes mortales ocurridos en temporadas anteriores, destacando a la ciudadanía que esta sea una época de celebración y no de lamentaciones.

“Queremos recordar la importancia de la seguridad vial, de conducir con responsabilidad, de actuar con toda la precaución necesaria para evitar accidentes”, señaló. La autoridad enfatizó la necesidad de que todos los conductores cumplan las normas del tránsito, planifiquen sus viajes con antelación y actúen con la responsabilidad requerida, para que “podamos iniciar un año 2026 con buenas noticias”.