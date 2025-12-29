Schneider (FA) y presidencia de la Cámara: “Para lograr un acuerdo de mayoría tenemos que conversar con el PDG”

Con miras al 2026 y a la conformación del nuevo Congreso Nacional, las diversas bancadas se encuentran en conversaciones respecto de las presidencias de la Cámara de Diputadas y Diputados, así como la del Senado. En el oficialismo buscan cerrar un acuerdo administrativo que podría incluir al Partido de la Gente para asegurar la Cámara Baja.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada reelecta del Frente Amplio, Emilia Schneider, proyectó estas conversaciones y el acuerdo administrativo para la presidencia de la Corporación. “Es una obviedad que nosotros, para lograr tener un acuerdo administrativo de mayoría, tenemos que conversar con el Partido de la Gente. En ese desafío estamos. Porque lo que queremos es entregarle al país un acuerdo que permita la gobernabilidad y el trabajo del Congreso”, expresó Schneider.

“Esa es la importancia de este acuerdo en particular. No se trata de un capricho de los diputados, sino finalmente la posibilidad de que la Cámara haga su trabajo, siendo sobre todo una institución tan cuestionada”, agregó la diputada oficialista.

Además, Schneider apuntó que la intención de la derecha es “pirquinear algunos votos, buscar algunos votos por aquí y por allá, en vez de tener un acuerdo más estable que le de más proyección a esta gobernabilidad para la Cámara”.

Aún en esa búsqueda del acuerdo con el PDG para la presidencia de la Cámara, la frenteamplista remarcó que eso “no hace que deje de existir el conflicto, la diferencia de ideas”. “Este no es un acuerdo político, ni programático, ni una alianza, sino que es un acuerdo para que la Cámara funcione”, insistió.

No obstante, profundizando en esa relación que se tendrá con la bancada del PDG, la congresista expuso que “hay ciertos mínimos que compartimos”. “Las personas que votaron por el PDG no quieren perder lo conquistado. No quieren perder los derechos, las libertades, las garantías democráticas que como país hemos construido. En ese sentido, creo que ante un eventual retroceso que proponga el gobierno de José Antonio Kast, vamos a saber actuar en conjunto con estos sectores”, aseguró.

En paralelo, la parlamentaria se refirió a las autocríticas tras la derrota de Jeannette Jara en las últimas elecciones presidenciales. “Es algo multifactorial. Yo ya he hecho la autocrítica respecto a algunos episodios, cuestiones tan centrales como no haber empezado con la presentación de reformas en el gobierno del Presidente Gabriel Boric desde el principio, eso nos podría haber dado la posibilidad de cumplir mucho más de lo que queríamos lograr”, planteó.

Schneider sostuvo que parte del análisis político ha caído en una mirada simplista al atribuir la derrota exclusivamente al Gobierno y al Frente Amplio. En su opinión, se requiere una evaluación más equilibrada que reconozca que “ningún fenómeno tiene una sola causa”.

En esa línea, planteó que el resultado responde a una combinación de factores, vinculados también a las dificultades y al extravío que han enfrentado la izquierda y la centroizquierda a nivel global para articular “un proyecto alternativo que haga sentido a la mayoría”.