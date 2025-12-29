Senapred amplió a cinco regiones la alerta roja por calor extremo: podrían alcanzar los 37°

La directora nacional de Senapred, Alicia Cibrián, encabezó una mesa técnica junto a organismos técnicos, en el contexto de la Alerta Meteorológica declarada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que anuncia un evento de altas temperaturas extremas entre las regiones de Coquimbo a Ñuble; y un aviso de altas temperaturas, en sectores de las regiones de Biobío y La Araucanía.

Según la DMC, las temperaturas alcanzarían umbrales en torno a los 37° en sectores del tramo señalado. Así lo indicó a través de su meteorólogo Andrés Moncada, quien explicó que “las temperaturas extremas se mantendrán hasta por lo menos el día miércoles en los valles y sectores precordilleranos entre la Región de Valparaíso y la Región de Ñuble. En general, van a estar oscilando entre los 34° y los 37° y se está evaluando potencialmente que esta alerta se podría extender también hasta el jueves 1 de enero, hacia las regiones del Maule y Ñuble”.

Ante este escenario, la Directora Nacional de Senapred informó que “hemos revisado los cursos de acción de cada una de las de las regiones y también con nuestros sectoriales. Estamos hablando de rangos que pudieran llegar hasta los 37° en algunos sectores y ello requiere entonces que las personas puedan tomar medidas”.

En esa línea y ante la posibilidad de incendios forestales, el Director Ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, señaló que “van a haber altas temperaturas, va a haber baja humedad relativa, los vientos van a ser altos, por lo tanto, las condiciones que van a tener el combustible fino muerto, que va a ser bajo el 6% de contenido humedad, va a generar posiblemente, si es que existe el motor de ignición, incendios forestales”.

Por su parte, desde el Ministerio de Salud, llamaron a no exponerse al sol entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, hidratarse constantemente y usar bloqueador solar factor 30 o más media hora antes de salir y repetirlo cada 2 o 3 horas.

Por último, la máxima autoridad de Senapred, enfatizó en las medidas de cuidado, advirtiendo que “la exposición a esas temperaturas conlleva riesgos para la salud y genera condiciones propicias para la propagación de incendios forestales. Por lo tanto, hacer un llamado a las personas a sumarse con acciones responsables, con evitar el uso del fuego en estos días, en cualquiera de sus formas, de manera que podamos tener en estas celebraciones unas fiestas tranquilas”.

Cabe destacar que las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble se encuentran con Alerta Roja para por calor extremo; y la Región de Biobío con alerta amarilla por calor intenso.