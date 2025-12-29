Teatro Viajeinmóvil inaugura el 2026 con Tryo Teatro Banda y obras que cruzan ciencia, misterio e infancia

¿Qué puede descubrir un niño en un colegio vacío? La pregunta abre la trama de «Pionero», obra que abrirá el 2026 de Teatro Viajeinmóvil el próximo sábado 10 de enero, a las 19:00 horas. El montaje de la compañía Candilejas se estrenó en la última edición del Festival Internacional de Teatro de Animación y Marionetas La Rebelión de los Muñecos, certamen del que además fue coproducción y donde se desarrolló con asesoría artística y financiamiento en su versión 2025.

Escrita y dirigida por Valentina Tapia, «Pionero» nos presenta a Alberto, quien suele ser el último niño en ser retirado del colegio por su despistado padre. Esa espera eterna y aburrida se transforma en una investigación inesperada y fascinante cuando su profesora de Historia lo invita a mirar con atención lo que ocurre en la sala de clases. Recomendada para público desde los 8 años, la obra convierte la curiosidad en una herramienta para observar el mundo y detectar aquello que no siempre se dice.

Las entradas para todas las funciones son a la gorra –aporte voluntario– y se podrán reservar durante la misma semana de cada presentación a través del sitio web de Viajeinmóvil. Lo anterior, gracias al apoyo financiero del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El espacio ubicado en Pasaje Adela 2151, en la comuna de Independencia, presentará además en enero dos montajes de Pupa Teatro, compañía que ha desarrollado un trabajo sostenido en torno al teatro de animación y la creación para públicos familiares. En «Plesiosauria Despierta» –sábado 17 de enero, 19 horas–, su exitosa obra dirigida por Esteban Herskovits y escrita por Tania Corvalán, un reptil marino del período Cretácico despierta en el mundo actual y en medio del escenario.

A través de títeres de hilo y manipulación directa, propone una reflexión sensible sobre la diferencia y la adaptación, situando a este ser prehistórico en un entorno que le resulta ajeno y donde la soledad se vuelve parte del relato. Recomendada desde los 4 años, la puesta destaca por su precisión visual y su capacidad de interpelar a públicos de distintas edades.

La compañía presentará también «Laika y los misterios del espacio» –24 de enero, 19:00 horas–, montaje –y coproducción de La Rebelión de los Muñecos– inspirado en la historia de la primera perrita enviada al espacio a bordo de la nave Sputnik 2, en 1957. La obra cruza ciencia ficción y emoción para abordar el vínculo entre humanos y animales, el miedo a lo desconocido y la amistad como motor del viaje. Para público desde los 4 años.

Cerrará el primer mes del año Tryo Teatro Banda, una de las compañías más influyentes del teatro chileno del último cuarto de siglo, reconocida por su lenguaje juglaresco y su investigación permanente sobre la memoria histórica y cultural del país. En «Kay Kay y Xeng Xeng Vilú» –31 de enero, 19:00 horas–, el grupo liderado por Francisco Sánchez revisita el mito fundacional mapuche que narra el enfrentamiento entre Kay Kay Vilú, la serpiente de las aguas, y Xeng Xeng Vilú, la serpiente de la tierra. A través de la disputa de estos dos seres míticos, la obra relata el origen del mundo, la geografía del territorio y el nacimiento de la vida comunitaria.

Interpretada por actores-músicos, la obra combina narración, música en vivo y objetos escénicos, incorporando el mapudungún y elementos sonoros tradicionales en un formato accesible. El grupo liderado por Francisco Sánchez compartirá además el escenario con el Conjunto de Cámara Wampo de Quellón, integrado por niñas y niños de la comuna, quienes musicalizarán en vivo el espectáculo, reforzando su dimensión comunitaria y educativa. Para público desde los 5 años.