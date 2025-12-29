Trump asegura que Estados Unidos destruyó una "gran instalación" en Venezuela

El presidente Donald Trump declaró a un donante republicano que Estados Unidos había eliminado recientemente una «gran instalación» vinculada a Venezuela, sin entregar detalles sobre esta acción militar.

Durante una entrevista en el programa de radio WABC el viernes con John Catsimatidis, Trump afirmó: «Acabamos de eliminar — no sé si leíste o viste — tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos. Hace dos noches, la eliminamos. Así que les dimos muy fuerte».

Estas declaraciones se producen en el contexto de una campaña de presión estadounidense contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, que incluye la interceptación de presuntos barcos de narcotráfico y el bloqueo a petroleros sancionados. Trump no amplió la información sobre la supuesta eliminación de la planta o instalación, y la Casa Blanca no respondió a solicitudes de comentarios. Hasta el momento, no está claro a qué instalación se refería el mandatario ni cuál sería su ubicación específica.

Un funcionario estadounidense indicó que el presidente describía una instalación de drogas, pero se negó a proporcionar más detalles sobre la operación. Cabe destacar que no han surgido informes desde Venezuela que confirmen la destrucción de una gran instalación en su territorio.

La administración Trump ha estado amenazando con ataques en suelo venezolano durante semanas, en paralelo a acciones que, según reportes, han destruido 30 embarcaciones en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental. Funcionarios estadounidenses han señalado previamente que los objetivos podrían incluir instalaciones de producción de drogas o rutas de tráfico conocidas. Como parte de esta campaña para incrementar la presión sobre Maduro, el presidente también ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA dentro de Venezuela.

Si el momento referido por Trump en la entrevista es exacto, el ataque a dicha instalación habría ocurrido aproximadamente en coincidencia con otros despliegues militares. En este sentido, durante una llamada en Nochebuena a las tropas del USS Gerald Ford —un portaaviones que recientemente ordenó desplegar en el Mar Caribe—, Trump calificó la región como un “lugar interesante” y advirtió que EE.UU. iría “tras la tierra”.