Zelenski confirma "resultados significativos" en encuentro con Trump en Florida

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confirmó que su encuentro en Florida con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tuvo «resultados significativos» y anunció que sus respectivos equipos mantendrán una reunión la próxima semana.

«Hemos discutido todos los aspectos del marco de paz y hemos logrado resultados significativos», afirmó el mandatario ucraniano sobre una conversación que calificó como «un debate sustantivo». A través de su cuenta en la red social X, expresó además su agradecimiento tanto a Trump como a los principales negociadores de Washington y Kiev.

Zelenski señaló que ambos dirigentes coincidieron en que «las garantías de seguridad son clave para lograr una paz duradera» y apuntó a dos nuevas citas: una, la próxima semana, que incluirá a los equipos ucraniano y estadounidense; y otra, en una fecha de enero aún no precisada ni confirmada por la Casa Blanca, en la que Trump acogería en la capital norteamericana a líderes ucranianos y europeos.

«Ucrania está lista para la paz«, subrayó en la red social, mientras que la Presidencia ucraniana recogió en un comunicado que, según el propio mandatario, «algunos documentos ya se han acordado en su totalidad o se están ultimando».

Macron reunirá en París a la coalición de voluntarios

El encuentro, celebrado en la residencia de Mar-a-Lago de Trump, y en el que ambos mandatarios coincidieron en que un posible acuerdo para terminar con la guerra con Rusia está «muy cerca», incluyó una videollamada a nivel de cumbre con los principales dirigentes europeos.

Esta videollamada incluyó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido, Friedrich Merz, Emmanuel Macron y Keir Starmer.

Mientras Von der Leyen celebró «buenos avances» en las negociaciones, Macron, que abordó el diálogo a través de X, aseguró que volvió a hablar con su par ucraniano tras la conversación de éste con Trump y apuntó a «avances en las garantías de seguridad que serán fundamentales para construir una paz justa y duradera».

Asimismo, aludió a otra cita multilateral en enero, esta vez en la capital francesa: «Reuniremos a los países de la Coalición de Voluntarios en París a principios de enero para ultimar las contribuciones concretas de cada país», indicó en referencia al grupo de países aliados de Ucrania comprometidos a participar en una hipotética misión para garantizar la seguridad de Kiev tras un acuerdo de paz.