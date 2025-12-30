Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 6 de abril de 2026


Codelco y SQM inauguran su sociedad estratégica del litio

La nueva empresa, NovaAndino Litio, celebró su primera sesión con presencia presidencial, directorio definido y el inicio formal de un proyecto clave, según señalaron, para la transición energética y el rol estratégico del Estado.

La nueva empresa, NovaAndino Litio, celebró su primera sesión con presencia presidencial, directorio definido y el inicio formal de un proyecto clave, según señalaron, para la transición energética y el rol estratégico del Estado.

Minería

Este lunes, con la asistencia del Presidente Gabriel Boric, se realizó la primera sesión del directorio de Nova Andino Litio SpA, la sociedad conjunta de Codelco y SQM que desarrollará la producción de este mineral en el Salar de Atacama.

El directorio de la nueva empresa quedó conformado por Máximo Pacheco M., Josefina Montenegro A. y Alfredo Moreno Ch. por parte de Codelco, y Ricardo Ramos R., Hernán Uribe G. y Manuel Ovalle E. por parte de SQM.

En la ocasión, se eligió a Pacheco como presidente, y a Ramos como vicepresidente del cuerpo colegiado; se designó al actual gerente general de SQM Litio, Carlos Díaz, en el cargo de gerente general de NovaAndino Litio, y a Eduardo Foix como su gerente de Finanzas.

El presidente del directorio de Codelco y de NovaAndino Litio, Máximo Pacheco, señaló que “este proyecto recorrió un camino exigente, sometido a todas las instancias que la institucionalidad chilena y los marcos regulatorios internacionales disponen para iniciativas de esta magnitud”.

“Haber completado con éxito este proceso nos autoriza a afirmar que esta sociedad nace con sólido respaldo institucional, con plena legitimidad y con una marcada visión de futuro”, indicó.

En esta línea, destacó que “hoy damos forma a una decisión de largo aliento, pensada para Chile y para las próximas generaciones. La nueva sociedad nace con la vocación de transformar un recurso estratégico y de todos los chilenos y chilenas, como el litio, en oportunidades y desarrollo para el país y un mundo que lo necesita para su transición energética y digital”.

“Podemos asegurar que NovaAndino Litio actuará con máxima responsabilidad ambiental, respeto por el territorio y las comunidades que lo habitan, y un compromiso con el desarrollo sustentable de nuestro país y el planeta”, agregó el ejecutivo.

Por su parte, el gerente general de SQM y vicepresidente de NovaAndino Litio, Ricardo Ramos, afirmó que “esta asociación reúne conocimiento y experiencia operacional, equipos técnicos y profesionales de primer nivel, escala y redes comerciales en varios países, presencia en el territorio y compromiso con la sostenibilidad, así como una visión compartida de largo plazo, lo que permitirá aportar desde Chile a la transición energética global”.

Pacheco también relevó el protagonismo de la Corporación en este hito. “Como lo hemos hecho otras veces a lo largo de nuestra historia, los hombres y mujeres que formamos Codelco nos sentimos honrados de ser un vehículo para que el Estado ocupe un rol estratégico en una industria clave para el bienestar de Chile y el mundo”.

“Para mí es un honor haber sido elegido el presidente del directorio de Nova Andino Litio por la importancia de esta empresa para Chile y porque marca la entrada de Codelco al negocio del litio. Codelco es desde hoy una empresa que produce cobre y litio y con ello ponemos a Chile como protagonista en la transición energética y la descarbonización de la economía”, expresó.

Con la formación de la sociedad conjunta y el inicio de su gobierno corporativo, Codelco y SQM dan paso a la etapa de implementación, orientada a cumplir los compromisos económicos, ambientales y sociales que sustentan el acuerdo y a consolidar a Chile como un proveedor confiable de litio, clave para la transición energética y el desarrollo sostenible a nivel global.

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