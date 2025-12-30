Comandante de Bomberos murió por paro cardíaco en incendio forestal de Litueche

El alcalde de Litueche, Rodrigo Palominos, confirmó la muerte del comandante de la Primera Compañía de Bomberos, Luis Becerra Pino, mientras combatía el incendio forestal en la comuna.

En declaraciones a radio Bío Bío, el jefe comunal precisó que el comandante tenía una patología cardíaca y esa condición se agudizó con la inhalación de humo.

El comandante fue trasladado al hospital local, pero pese al esfuerzo de los médicos, se constató su deceso la tarde de este lunes.

La Delegación Presidencial de O’Higgins envió sus condolencias a la familia del comandante y también al Cuerpo de Bomberos de Litueche “ante esta irreparable pérdida”.

Junto con eso, indicaron que “reconocemos y honramos su abnegada entrega, su inquebrantable vocación de servicio y el liderazgo con el que protegió a su comunidad. Su legado de compromiso y sacrificio permanecerá en la memoria de la región que tanto sirvió”.