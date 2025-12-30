Desempleo llega al 8,4% y marca alza interanual por mayor presión de la fuerza laboral

La tasa de desocupación en nuestro país se ubicó en 8,4% durante el trimestre septiembre–noviembre de 2025, registrando un alza interanual de 0,2 puntos porcentuales, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas. El incremento respondió principalmente al mayor crecimiento de la fuerza de trabajo frente al aumento de la ocupación, en un escenario donde las personas desocupadas subieron 4,0% en doce meses.

La tasa de desocupación en Chile se ubicó en 8,4% durante el trimestre septiembre–noviembre de 2025, registrando un alza de 0,2 puntos porcentuales en doce meses, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a través de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE).

De acuerdo con el organismo, el aumento respondió principalmente a que la fuerza de trabajo creció 1,5%, superando el incremento de 1,2% registrado por las personas ocupadas. En ese contexto, el número de personas desocupadas aumentó 4,0%, impulsado tanto por quienes se encontraban cesantes (2,8%) como por quienes buscan trabajo por primera vez (16,2%).

Las tasas de participación y ocupación alcanzaron 61,9% y 56,7%, respectivamente, ambas con incrementos interanuales. En tanto, la población fuera de la fuerza de trabajo se mantuvo sin variación, debido al aumento de las personas inactivas habituales y a la disminución de quienes se consideran potencialmente activas.

Brechas por sexo

En el caso de las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 8,8%, mostrando una disminución de 0,3 puntos porcentuales en un año. Esto se explicó por un crecimiento de la ocupación femenina (2,3%) superior al aumento de la fuerza de trabajo (2,0%). Las mujeres fuera de la fuerza laboral disminuyeron levemente, mientras que las tasas de participación y ocupación alcanzaron 53,0% y 48,3%, ambas al alza.

Por el contrario, en los hombres la desocupación llegó a 8,1%, con un incremento de 0,6 puntos porcentuales en doce meses. La fuerza de trabajo masculina creció 1,1%, por encima del aumento de la ocupación (0,4%), lo que se tradujo en un alza de 8,8% en el número de desocupados, especialmente entre quienes buscan empleo por primera vez.

Ocupación e informalidad

En términos generales, el total de personas ocupadas creció 1,2% en el último año, impulsado principalmente por el aumento del empleo femenino. Por sector económico, el crecimiento estuvo liderado por servicios administrativos y de apoyo, transporte e información y comunicaciones.

La tasa de ocupación informal se ubicó en 26,6%, registrando una baja de 0,3 puntos porcentuales en doce meses. La informalidad disminuyó tanto en mujeres como en hombres y mostró una mayor incidencia en servicios administrativos y de apoyo, mientras que la industria manufacturera presentó la menor contribución.

Horas trabajadas y subutilización laboral

El volumen total de horas efectivamente trabajadas aumentó 2,3% en doce meses, mientras que el promedio semanal llegó a 36,8 horas, con una brecha relevante entre hombres (39,0 horas) y mujeres (33,9 horas).

En tanto, la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial se mantuvo en 16,4%, sin variación anual. En las mujeres este indicador alcanzó 19,2%, mientras que en los hombres se situó en 14,1%, evidenciando una brecha de género de 5,1 puntos porcentuales.

Región Metropolitana

En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación alcanzó 8,9%, con un alza de 0,3 puntos porcentuales en doce meses. En el mismo período, la ocupación creció 1,2%, impulsada principalmente por los sectores de servicios administrativos y de apoyo e información y comunicaciones.