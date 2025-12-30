El músico Angelo Pierattini queda en estado de gravedad tras accidente automovilístico

El reconocido músico chileno Angelo Pierattini, importante figura de la escena local del rock contemporáneo y miembro del grupo Weichafe, sufrió un grave accidente automovilístico en la tarde del lunes 29 de diciembre en la Ruta 68, cuando otro vehículo lo impactó por detrás alrededor de las 13:00 horas.

Según consignó La Tercera, fuentes cercanas al artista informan que Pierattini se encuentra actualmente en coma inducido en un centro asistencial, procedimiento médico destinado a reducir la inflamación de un hematoma craneal que se produjo tras el choque. Además de la lesión en la cabeza, el cantautor sufrió fracturas en las costillas y daños en los pulmones.

Ante la gravedad de su condición, familiares y allegados han solicitado a fans y seguidores que envíen “las mejores vibras” y oraciones por su pronta recuperación.

El accidente ocurre en un momento destacado de la carrera de Pierattini: este año lanzó un disco homónimo que ha sido considerado una de las producciones más notables en el ámbito musical chileno de 2025, en el que retoma elementos del bolero y la canción melódica que han formado parte de su trayectoria. Un 2025 que coronó con dos recientes conciertos realizados en la Sala Master de Radio Universidad de Chile, el 19 y 20 de este mes.

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