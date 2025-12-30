Henry Leal (UDI) y "ley de amarre": "Este es el último gran error del gobierno"

El pasado lunes 29 de diciembre, a pocos días de que finalice el 2025, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, convocó a asesores de senadores y diputados de la oposición para explicar los ejes centrales del proyecto de ley de reajuste al sector público que ingresará al Congreso el 5 de enero con especial foco en la polémica “ley de amarre”, una norma que modifica reglas de empleo público y regula despidos de funcionarios a contrata.

Según recogió un artículo publicado por La Tercera, Hacienda presentó una exposición de 26 páginas y respondió preguntas de los parlamentarios, detallando que se distinguiría entre personal de gabinete —que cesaría con las autoridades que los nombran— y otros funcionarios, incorporando además la posibilidad de recurrir a la Contraloría en caso de despidos.

Pese a estas explicaciones, varios legisladores de la oposición calificaron la presentación como insuficiente y decepcionante, pues, en su opinión, no se aclararon los puntos más controvertidos ni se permitió comprender plenamente los alcances del artículo en discusión ni cómo se financiará el proyecto en su conjunto. Algunos parlamentarios también criticaron la creación de nuevos cargos y traspasos de funcionarios, según ellos, implicaría mayores costos fiscales que no quedaron explicados con claridad.

Dudas que han sido recogidas por el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y jefe de bancada del partido, Henry Leal, quien figura entre los opositores a la idea de legislar esta iniciativa. «Lo que se está haciendo es legislar un tema de fondo, que es una modificación al empleo público. Se está legislando respecto a la confianza legítima cuando eso ya fue zanjado por la Corte Suprema y por la Contraloría. Entonces, no nos parece que el gobierno, cuando está a escasas semanas de irse, deje una norma de esta naturaleza fijada, porque esto, aunque ellos lo nieguen, está impidiendo que el próximo gobierno pueda instalar sus funcionarios en los cargos de confianza», afirmó el parlamentario durante la primera edición de Radioanálisis.

En esa línea, Leal recalcó: «No estamos hablando de los funcionarios de carrera, porque no nos interesa en absoluto. Queremos simplemente que en los cargos de confianza política no haya un amarre que los deje ahí, con pocas posibilidades de remover funcionarios que son de exclusiva confianza del Presidente de la República, porque esta norma no hace ninguna distinción entre cargos de carrera y lo que son asesores. Habla del Presidente de la República, de ministerios, de delegaciones, etcétera».

«Eso no nos parece legítimo, nunca se había hecho antes. La pregunta es: ¿Por qué este gobierno, prácticamente a escasas semanas de irse, pretende dejar una norma en esta ley nacional de reajuste al sector público? La verdad es que nadie lo entiende. Nos parece que no es correcto, que no es justo, que hay mala fe en lo que están haciendo. Lo que están buscando es que su gente, que ellos trajeron, se quede en calma en los ministerios. Esto no nos parece y no vamos a dar la aprobación. Eso no nos pareció satisfactorio en la explicación del ministro y vamos a votar en contra de esa norma», reafirmó.

Así, el jefe de bancada de la UDI reiteró que buscarán detener cualquier tipo de avance de esta tramitación. «Tenemos un camino trazado. Primero, aún esperamos que el Gobierno recapacite y que retire esta norma o la modifique sustancialmente. Si no es así y llegado el día lunes tenemos que empezar la discusión en las comisiones y en la sala, apuntamos a que esto se vote en contra y no pase al Senado», precisó.

«Si eso no ocurre, llega al Senado y se retoma esta norma, cosa que veo poco probable incluso por parte del propio oficialismo que no está de acuerdo con lo que se está haciendo, vamos a ir al Tribunal Constitucional porque hay sentencia de este tribunal que señala que acá se está afectando principalmente la idea matriz. Uno no puede hacer un proyecto que es para una cosa y meter normas que no tienen nada que ver con eso. Y la idea matriz de este proyecto de ley es legislar respecto del reajuste del sector público», añadió el diputado.

Lo anterior, sumando, además, que de no prosperar ninguna de las instancias anteriormente mencionadas, optarán por preparar una acusación constitucional en contra del ministro Grau. «Esa es la discusión que tenemos que tomar, pero es poco probable que lleguemos a eso. Yo estoy convencido de que esto se va a rechazar en la sala. No va a tener los votos suficientes, menos en el Senado«, sentenció Leal.

Por todo esto es que define lo sucedido en torno a este proyecto como «el último gran error del Gobierno. Están disparándose en los pies porque la ciudadanía esto lo entiende perfectamente. Llevamos cerca de un mes discutiendo de este tema y no hemos hablado nada de seguridad, de los proyectos de ley que están pendientes y que podríamos sacar en los últimos meses de legislatura. Proyectos de seguridad y otros igual de importantes. Incluso nosotros creíamos que su propia agenda de los últimos meses podía estar en la discusión pública y en el Congreso de la República. Pero están disparándose una vez más en los pies«.