Incendio forestal en Las Condes: 800 hectáreas consumidas y fuego estuvo a 200 metros de zonas urbanas

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, encabezó la mañana de este martes una reunión de coordinación en el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para abordar la situación de los incendios forestales que afectan a distintas zonas del país, en medio de un escenario de calor extremo y alto riesgo de propagación del fuego.

Tras el encuentro, el secretario de Estado detalló que actualmente existen cuatro incendios en combate, destacando especialmente el siniestro registrado en la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana, el cual calificó como un “incendio de magnitud”. “Este incendio ya ha afectado 800 hectáreas y llegó a estar a solo 200 metros de la zona urbana”, señaló Elizalde, subrayando la gravedad del evento.

El ministro explicó que durante las primeras horas de la emergencia el trabajo se concentró en la construcción de cortafuegos, con el objetivo de impedir que las llamas alcanzaran sectores habitados. “El trabajo inicial fue precisamente evitar que se propagara, y además el viento, afortunadamente, iba en una dirección distinta”, afirmó, advirtiendo que las consecuencias habrían sido graves de haberse comprometido áreas residenciales.

Elizalde precisó además la localización de los otros incendios activos en el país: en Hijuelas, Región de Valparaíso, sector Puente Aconcagua; en Hualqui, Región del Biobío, sector Mardonal; y en Pitrufquén, Región de La Araucanía, sector Filoco. “De todos estos incendios, el que ha tenido hasta ahora mayor cobertura y extensión es el de Las Condes”, remarcó.

Autoridades se refieren a pronóstico de altas temperaturas extremas e incendios forestales https://t.co/Up8iHuG3dU — SENAPRED (@Senapred) December 30, 2025

En la misma línea, el director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Rodrigo Illesca, explicó que las labores se han focalizado en contener el avance del fuego hacia zonas pobladas. “Las labores se centraron en realizar los cortafuegos para evitar que siga avanzando o que retroceda hacia las viviendas”, indicó, agregando que “el incendio ahora está confinado en el valle y en este minuto no hay riesgo para viviendas”.

De acuerdo con el último reporte de Conaf, a la mañana de este martes los cuatro incendios forestales en combate a nivel nacional han afectado cerca de mil hectareas. La mayor superficie dañada corresponde a Las Condes, con 800 hectáreas, mientras que en Hualqui se reportan 8,8 hectáreas, en Pitrufquén siete hectáreas y en Hijuelas 0,2 hectáreas afectadas.

En paralelo, el organismo mantiene activo el botón rojo, herramienta que identifica territorios críticos ante el peligro de ignición y propagación del fuego, en 158 comunas, con una proyección de riesgo a cinco días. Las regiones con mayor nivel de amenaza son Maule, Ñuble, O’Higgins, Biobío, Metropolitana, La Araucanía, Tarapacá y Antofagasta, destacando las comunas de Lonquimay, San Clemente y Colbún como las de mayor superficie en riesgo.

Asimismo, Senapred declaró alerta roja por calor extremo para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble, mientras que la región del Biobío permanece bajo alerta amarilla por calor intenso. La decisión fue adoptada tras una mesa técnica encabezada por la directora del organismo, Alicia Cebrián, junto a representantes de Conaf, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y el Ministerio de Salud.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar las medidas de prevención y a seguir las recomendaciones oficiales, en un contexto donde las condiciones meteorológicas continúan siendo favorables para la ocurrencia y propagación de incendios forestales.