Latinoamérica crea la primera Red de Estudios Mesofóticos para explorar los arrecifes profundos del continente

Durante el II Workshop de Arrecifes Mesofóticos realizado en Brasil en octubre de 2025, más de 40 investigadores e investigadoras de 10 países anunciaron la consolidación de la Red Latinoamericana de Estudios Mesofóticos (LATAM Mesophotic Network), la primera articulación continental dedicada al estudio de ecosistemas submarinos ubicados entre 30 y 150 metros de profundidad.

La iniciativa fue impulsada por el Núcleo Milenio NUTME (Chile) y el Centro de Biología Marina de la Universidad de São Paulo (CEBIMar-USP), quienes ya en 2023, junto a diversas instituciones de investigación de Chile, Argentina, Perú, Ecuador, México, Colombia, Brasil, Venezuela, El Salvador y EE.UU, se habían reunido con el objetivo de fortalecer la cooperación regional, comprender el estado de la arte en la investigación y exploración de estos arrecifes y avanzar en el conocimiento de un ecosistema clave y poco explorado.

Una red necesaria para un ecosistema crítico

Los arrecifes mesofóticos son ecosistemas de baja luminosidad y alta biodiversidad que enfrentan amenazas crecientes derivadas del cambio climático, la desoxigenación, la pesca y la contaminación costera. Su estudio ha sido históricamente limitado por la dificultad de acceder a estas profundidades, pero en Latinoamérica comienzan a consolidarse métodos avanzados como el buceo con circuito cerrado (rebreathers), que permite exploraciones seguras más allá de los 30 m; el ADN ambiental, que detecta la presencia de especies a partir de trazas genéticas en el agua y los sedimentos; y las cámaras remotas con cebo (BRUVs), dispositivos que se instalan en el fondo marino para atraer y registrar fauna difícil de observar mediante buceo tradicional. A ello se suman investigaciones sobre cómo ciertas especies se adaptan para vivir en ambiente de poco oxígeno disponible.

El encuentro permitió comparar avances y brechas entre países. De acuerdo a la investigadora del INVEMAR (Colombia), Cristina Cedeño, la reunión ayudó a integrar perspectivas: “Discutimos bastante sobre la hipótesis de refugio para los ecosistemas mesofóticos. También hablamos de metodologías que serán muy útiles para fortalecer la investigación en la región”.

Ciencia colaborativa y participación juvenil

Uno de los aspectos más destacados fue la fuerte presencia de jóvenes investigadoras e investigadores. El docente de la Universidad de Florida (Estados Unidos), Robert Lamb, valoró el formato del workshop: “Abordar un ecosistema completo permite verlo desde múltiples perspectivas. Me alegró ver a jóvenes —incluyendo muchas mujeres— capacitándose; son quienes llevarán este campo hacia adelante”.

Desde Brasil, la técnica e investigadora de CEBIMar, Julia Marx, subrayó el rol del liderazgo femenino: “Necesitamos más mujeres en posiciones de liderazgo. Ver el trabajo de investigadoras de Chile, Brasil y Estados Unidos fue realmente inspirador”. Para la investigadora de la Universidad Central de Venezuela, Jeannette Pérez, el encuentro permitió avanzar en estándares comunes: “Nos conecta un mismo fin. Este encuentro nos ha servido para estandarizar métodos, comparar trabajos e inspirarnos”, expresó.

Países que comienzan y un continente que se articula

Varios países están iniciando investigaciones mesofóticas. Desde IMARPE (Perú), Patricia Carvajal, destacó que el taller fue una motivación decisiva: “En Perú aún estamos empezando, pero tengo muchas ganas de avanzar, especialmente con la colaboración de los colegas de Chile”. En tanto, la investigadora de la de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Miriam Fernández, destacó la proyección del encuentro: “Nos vamos con una gran tarea: aprovechar estas oportunidades para integrar datos a escala amplia y proponer mejores estudios entre regiones”.

Próximos pasos: una agenda regional

La nueva red definió acciones en el corto y en el mediano plazo para continuar investigando los arrecifes mesofóticos del continente. En ese sentido el director del Núcleo Milenio NUTME, Alejandro Pérez-Matus, contó que “ya están trabajando en un estudio que nos dará una síntesis del estado del arte en la investigación sobre arrecifes mesofóticos en latinoamericana, con foco en biodiversidad, ambiente físico, biogeografía y estados de conservación”.

Asimismo, el investigador del CEBIMar, Hudson Pinheiro, quien co-lideró la organización de este II workshop internacional, puntualizó que también se está trabajando en protocolos de muestreo comunes para comparar zonas tropicales y templadas, capacitaciones regionales en buceo técnico de circuito cerrado (rebreathers), y que la próxima reunión continental ya tiene lugar: será en INVEMAR (Colombia) en 2027.