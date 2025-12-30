Marylène Corro: "Creo que mi rol como artista es estar contra los discursos de odio"

El próximo 14 de enero, la Sala Master de Radio Universidad de Chile recibirá la inauguración de la programación cultural 2026 del Conservatorio de Santiago con el concierto «Tres creadoras, tres universos», que reunirá a Elizabeth Morris, Tati Mora y la cantante chileno-belga Marylène Corro. Lo anterior, en un encuentro que promete una experiencia íntima y diversa, marcada por el cruce de estilos, sensibilidades y trayectorias musicales entre estas tres destacadas artistas.

«Me encantan sus músicas«, afirmó Corro durante la primera edición de Radioanálisis. «Somos tres universos muy diferentes y me gusta mucho el arte de cada una, así que estoy muy feliz de compartir eso».

Actualmente radicada en Bélgica y en el marco de la previa del show, la artista aprovechó su paso por Chile para abordar un poco más sobre su relación con el país. “Mi padre es chileno, de Santiago, así que tengo familia aquí y vengo a menudo. Estoy muy enamorada de este lugar, que es como mi segunda casa”, comentó, destacando que esta será la primera vez que presenta en suelo nacional con un concierto íntegramente conformado por composiciones propias.

Cabe destacar que la artista llega al país en un momento clave de su carrera tras el lanzamiento de su primer álbum «Crossover«, publicado durante 2025. Sobre el proceso creativo, Corro señaló que “pasamos como un año y medio en la creación y la grabación y terminar los temas y todo, y el año 2025 era especialmente en la promoción”, agregando que presentar el disco en Chile “es como un sueño para mí, porque también tiene su alma aquí”.

Formada en jazz en el conservatorio de Bruselas, la cantante explicó que su propuesta musical surge desde la mezcla y la libertad sonora. “En mi música es muy una fusión de todo lo que escuché, que es muy pop, groove, pero también se escucha como armonías de jazz”, afirmó, sumando influencias del soul y el funk y un trabajo vocal que transita entre el inglés y el español, idiomas en los que compone de manera natural.

Sin embargo, la música no fue su primer camino profesional. De hecho, ejerció durante algunos años como abogada de inmigración, en una experiencia que marcó profundamente su mirada artística. “Me ha tocado mucho trabajar con gente, refugiados allá, y tengo algunas canciones que hablan de eso”, explicó, subrayando que su proceso creativo parte desde la emoción y las vivencias personales. “Es importante para mí hablar de eso también, porque me toca mucho”, añadió.

Consultada por el escenario actual, atravesado por tensiones sociales y discursos de odio, la cantante fue enfática en definir el rol del arte. “Creo que mi rol como artista es compartir esperanza, alegría, porque la necesitamos mucho, y amor, y estar contra ese discurso de odio”, sostuvo. El concierto del 14 de enero será, en ese sentido, una invitación a encontrarse desde la música, en un formato cercano y colaborativo, cuyas entradas están disponibles a través de PortalDisc.