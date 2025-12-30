NovaAndino Litio: alianza estratégica con mayoría estatal abre debate político sobre acuerdo Codelco-SQM

Con respaldo del Ejecutivo y fuertes cuestionamientos desde el Congreso, este lunes se oficializó la creación de NovaAndino Litio, la nueva sociedad público-privada entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama. En la ceremonia encabezada por el Presidente Gabriel Boric, el Mandatario afirmó que se trata de “una asociación público-privada inédita y la más importante de su historia empresarial”. Desde el Congreso, el senador Esteban Velásquez (FRVS) criticó duramente el acuerdo, señalando que “como siempre en fechas que les permiten pasar desapercibidos, nos enteramos de que Codelco y SQM oficializaron NovaAndino Litio”. En contraste, desde el mundo académico, el académico Gonzalo Gutiérrez valoró el pacto asegurando que “es uno de los acuerdos más importantes a que ha llegado Codelco y una empresa estatal en estos últimos 30 o 40 años”.

La nueva alianza público-privada, que surge en el marco de la Estrategia Nacional del Litio, fue presentada este lunes en una ceremonia encabezada por el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a autoridades de gobierno y del sector minero.

La nueva sociedad estará presidida por Máximo Pacheco, en representación de Codelco, mientras que Ricardo Ramos, por SQM, asumirá como vicepresidente. El directorio lo completan Josefina Montenegro y Alfredo Moreno por parte de Codelco, y Hernán Uribe y Manuel Ovalle en representación de SQM. En la estructura ejecutiva, Carlos Díaz, actual gerente general de SQM Litio, fue designado como gerente general de NovaAndino Litio, mientras que Eduardo Foix asumirá como gerente de Finanzas.

Durante la ceremonia, el Presidente Gabriel Boric destacó el alcance del acuerdo y señaló que “luego de años de trabajo, Chile se proyecta al futuro con la materialización de una asociación público-privada inédita y la más importante de su historia empresarial. Se trata de la constitución de NovaAndino Litio, sociedad conjunta entre Codelco y SQM para la producción de litio en el Salar de Atacama, con participación de mayoría estatal y proyección hasta el 2060”.

El Mandatario agregó que “con esto, Codelco sigue creciendo como una empresa estatal de carácter mundial en la transición energética, liderando no sólo el mercado del cobre sino que también el del litio, se trata de una tremenda noticia para el desarrollo de Chile”.

Según lo informado, la conformación de NovaAndino Litio se sustenta en un modelo de colaboración público-privada que establece una alta captación de recursos para el Estado. De acuerdo con los términos del acuerdo, entre los años 2025 y 2030 el Estado recibirá cerca del 70% del margen operacional de la nueva producción, mientras que a partir de 2031 esa cifra ascenderá a alrededor del 85%, mediante pagos a Corfo, impuestos al Fisco y utilidades de Codelco.

Las críticas desde el Congreso

El senador por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), manifestó su rechazo a la consolidación de esta alianza, criticando tanto el fondo como la forma en que se oficializó el pacto. El parlamentario cuestionó que la decisión se haya concretado en fechas que, a su juicio, buscan minimizar el debate público. “Como siempre en fechas que les permiten pasar desapercibidos”, afirmó, al recordar que los términos principales del acuerdo fueron pactados hace dos años, el 27 de diciembre de 2023.

En esa línea, Velásquez recalcó que “como todo lo que han hecho los gobiernos democráticos en los negocios con SQM, hoy una vez más, entre ‘Pascua y Año Nuevo’ —cuando no es en vacaciones o con Congreso casi en receso— nos enteramos de que Codelco y SQM oficializaron NovaAndino Litio”.

El senador también cuestionó el relato oficial en torno a los beneficios del negocio. “Respecto al acuerdo de Codelco–SQM, ¿de dónde sacan que este sería el negocio más grande de la historia de Chile, o que esta tremenda noticia nos va a traer desarrollo al país?”, señaló, agregando que “el acuerdo de Codelco, empresa del Estado, con SQM, vía trato directo, no era el único camino, habían otros”.

Velásquez fue especialmente crítico del vínculo del Estado con SQM, apuntando a los antecedentes de la empresa. “Ni los suculentos negocios están por sobre aquello que conocíamos como principios y ética. Duelen y ofenden algunos apretones de manos. SQM corrompió la política, la financió ilegalmente y hoy comparte la misma mesa en La Moneda”, sostuvo, llamando a “un poquito más de decoro, un poquito más de respeto”.

Finalmente, el senador insistió en que la licitación era el mecanismo más adecuado. “Siempre fuimos partícipes de lo que muchos académicos, economistas e instituciones serias han sostenido, respecto que la licitación era el mejor camino, el más transparente y probo de cara a la ciudadanía”, concluyó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados, Marco Antonio Sulantay (UDI) señaló a Radio y Diario Universidad de Chile que la creación de NovaAndino tiene un valor «solo desde el punto de vista de la continuidad operativa de un yacimiento, en este caso en el salar de Atacama».

«Lo verdaderamente importante es desarrollar la industria del litio a través de la explotación de los más de 20 salares que están disponibles en nuestro país. Y eso se tiene que hacer a través de la empresa privada, acuerdos públicos, privados, licitaciones internacionales», puntualizó el diputado.

Así, Sulantay detalló que antes del termino del mes de enero se votará en la comisión de Minería el proyecto de ley que vía reforma constitucional habilita la concesibilidad del litio. «C on eso Chile va a pasar claramente a liderar los mercados mundiales de este mineral tanto en la explotación como en la exportación«.

«El acuerdo más importante de una empresa estatal»

Desde la academia, el doctor en Física y académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Gonzalo Gutiérrez, valoró la creación de NovaAndino y sostuvo que “el acuerdo que firmó Codelco con SQM y que se traduce en una nueva empresa, es uno de los acuerdos más importantes a que ha llegado Codelco y una empresa estatal en estos últimos 30, 40 años”.

Gutiérrez enfatizó que el acuerdo permite que Codelco se posicione estratégicamente a nivel global. “Significa un acuerdo en que Codelco pasa a ser no solo la mayor productora de cobre del mundo, sino que también del litio en salares del mundo”, afirmó, destacando que la estatal chilena pasará a operar en dos minerales clave para la transición energética: el cobre y el litio.

“Es un acuerdo de la máxima importancia y yo celebro que el país haya hecho esto porque recupera el litio para el control estatal”, agregó el académico, subrayando que la nueva sociedad permitirá al Estado “conocer las cadenas de suministro, conocer los clientes y entrar en el negocio del litio como jugador relevante”.

El académico también resaltó los impactos de largo plazo del acuerdo, tanto en términos productivos como ambientales: “Hay una serie de cuestiones en el contrato que deberían significar una mayor producción, pero también un mayor beneficio para las comunidades, para la región y para el país, todo esto hecho de una manera ambientalmente más amigable”.

La constitución de NovaAndino Litio formaliza así una alianza estratégica entre Codelco y SQM, con respaldo del Ejecutivo y proyección hasta 2060, pero que sigue generando un intenso debate político respecto a la transparencia, el rol del Estado y el modelo de desarrollo para uno de los recursos clave del futuro energético de Chile.