Nuevo error de Gendarmería resulta en liberación de imputado que debía cumplir prisión preventiva en la RM

Gendarmería informó sobre un nuevo fallo administrativo que resultó en la liberación indebida de un reo que debía cumplir con prisión preventiva, un incidente ocurrido en la región Metropolitana. El funcionario a cargo fue separado inmediatamente de sus labores.

Los hechos se registraron el 24 de diciembre, cuando el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago dictó una orden de ingreso a prisión preventiva que el personal correspondiente no ejecutó, permitiendo así la liberación del imputado. Como consecuencia, la institución impuso una sanción y apartó de sus funciones al funcionario responsable.

“Esta acción es un claro mensaje de que no permitiremos que errores administrativos comprometan la integridad del sistema judicial”, manifestó Gendarmería.

La entidad añadió que: “Esta grave falta no será tolerada. Se notificó de inmediato al Ministerio Público para que inicie la indagatoria correspondiente, en la que Gendarmería cooperará plenamente para esclarecer cada detalle de este incidente inaceptable”.

Asimismo, aseguró que “en Gendarmería, estamos revisando y fortaleciendo nuestros protocolos de ingreso a prisión preventiva para garantizar que situaciones como ésta no se repitan. La aplicación de la Ley es nuestra prioridad y actuaremos con firmeza ante cualquier incumplimiento”.

Este caso se suma a otros episodios recientes de similar naturaleza. A principios de mes, un imputado fue liberado erróneamente en Rancagua, mientras que en agosto ocurrió un hecho análogo en Temuco.

El error surge en un período especialmente complejo para el sistema carcelario, tras la detención de más de 40 funcionarios acusados de formar parte de una red de corrupción en los recintos de Santiago 1 y la Cárcel de San Joaquín.

Debido a estas reiteradas polémicas, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric anunció una reforma constitucional que busca separar las funciones de custodia penitenciaria de las tareas de reinserción social. Con esta medida, Gendarmería pasaría a depender del Ministerio de Seguridad Pública y no del Ministerio de Justicia, como sucede en la actualidad.