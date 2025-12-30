PC cierra filas y denuncia "lógica matonesca" tras agresivos dichos del diputado Labbé (PNL)

A raíz de los polémicos dichos del diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Cristián Labbé, en un programa de streaming, las parlamentarias del Partido Comunista (PC), Carmen Hertz, Nathalie Castillo, María Candelaria Acevedo y Lorena Pizarro, presentaron un requerimiento en su contra ante la Comisión de Ética de la Cámara. A juicio de Pizarro, un parlamentario no puede “hacer un comentario de ese tipo”, menos cuando la colectividad de Labbé está próxima a ser parte del Gobierno de José Antonio Kast.

El exmilitante de la UDI participó de un especial navideño del programa ligado a la ultraderecha, llamado «La Cofradía», donde realizó declaraciones vulgares, especialmente en contra de sus contendores políticos: “Put… que es fácil ser feliz, put… que es barato ser feliz, put… que los quiero y put… que quiero al chat y, ¿sabís qué? Que los zurdos me la mam... Al final del día, nací funado, voy a morir funado”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada Lorena Pizarro aseguró que la denuncia ante la Comisión de Ética se hizo pensando en que el actuar de Labbé no va en la línea del comportamiento que debería tener un parlamentario. “Me parece que llevarlo a ética está fundamentalmente vinculado a que no puede, alguien que tiene la condición de diputado de la República, hacer un comentario de ese tipo, en un programa de televisión donde además, no se le ve en muy buena condición, pero sobre todo, porque van a ser Gobierno”, argumentó.

“Parece que se le está soltando la lengua a la derecha o a algunos personeros de la derecha, como al señor Labbé”, estimó Pizarro.

Además, la diputada del PC acusó una incongruencia entre lo que el sector de Labbé plantea y sus dichos en el programa de streaming. “No es solo la vulgaridad, es la provocación que hay en lo que dice, siendo él un diputado. Ellos que tanto hablan de la República, que tanto hablan de habitar el cargo que desempeñan. Parece que estar absolutamente descontrolado también es parte de la lógica de esta derecha matonesca”, opinó.

El excandidato presidencial y presidente del PNL, Johannes Kaiser, lamentó los dichos de Labbé, así como los del diputado electo, Pier Karlezi, quien también estuvo presente en el programa.

Kaiser, sin embargo, descartó las especulaciones de que su par de militancia se encontraba en estado de ebriedad durante la transmisión. “Yo conversé con ambos diputados y no se va a volver a repetir esta situación. Por otro lado, eso no obsta a lo que sean las acciones disciplinarias que tomen otros organismos del partido en razón de su autonomía”, advirtió.

Ataque directo a la diputada Hertz

En la emisión de este lunes del programa Sin Filtro, el propio Labbé fue requerido sobre el requerimiento en su contra y no se retractó de sus dichos. En cambio, atacó directamente a una de las parlamentarias que lo llevó ante la Comisión de Ética, la diputada del PC, Carmen Hertz. «Probablemente está senil», dijo sobre su par en la Cámara Baja.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que tales declaraciones son «absolutamente repudiables» y que por ello, espera que la Comisión de Ética sancione a Labbé.

«Es una mentalidad absolutamente autoritaria, una mentalidad de ese avasallamiento propio de los que estaban el día de ayer en la Junta Militar y no tiene ninguna cosa que contribuirle a una convivencia que hace falta en Chile», expresó.

De todas maneras, el timonel del PC recalcó que “la compañera (Hertz) sabe defenderse muy bien y la vida es su mejor carta de presentación”.