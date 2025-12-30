Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 6 de abril de 2026


Pobladores interrumpen tránsito en la Alameda en protesta contra ministro Montes

Decenas de pobladores realizan en estos momentos una manifestación en la Alameda, con interrupción del tránsito a la altura de Serrano, en protesta por supuestos incumplimientos del Ministerio de la Vivienda.

Decenas de pobladores realizan en estos momentos una manifestación en la Alameda, con interrupción del tránsito a la altura de Serrano, en protesta por supuestos incumplimientos del Ministerio de la Vivienda.

Vivienda

Decenas de pobladores realizan en estos momentos una manifestación en la Alameda, con interrupción del tránsito a la altura de Serrano, en protesta por supuestos incumplimientos del Ministerio de la Vivienda.

La protesta es organizada por el movimiento Ukamau, “ante el agotamiento de los plazos y el incumplimiento de compromisos asumidos por el Ministerio de Vivienda con cientos de familias organizadas en distintas etapas del movimiento”.

Los manifestantes exigen la presencia del ministro Carlos Montes, quien tiene sus oficinas en ese punto de la capital, mientras Carabineros se encuentra desplegando efectivos para reponer el tránsito interrumpido en plena hora punta.

Finalmente, representantes de la manifestación informaron que el ministro Montes recibió a los dirigentes de Ukamau para escuchar sus planteamientos.

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Kast y Milei en la Casa Rosada: la afinidad ideológica a prueba frente a los desafíos de Estado entre Chile y Argentina
post-title
Falleció Adán Godoy, portero mundialista con la Selección en Chile 1962
post-title
Ley Uber: exministro de Transportes responde a De Grange y acusa “afirmaciones que no se ajustan a la realidad”
post-title
María Eugenia Domínguez y despidos en el Min. de Justicia: "Decidieron enfriar la búsqueda de detenidos desaparecidos"

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X