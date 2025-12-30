Presidente Boric entrega Premios Nacionales 2025: “Son referentes del talento de nuestra patria”

El Presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales 2025, junto al ministro de Educación, Nicolás Cataldo; la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo; y el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle.

En la instancia se reconoció la trayectoria de destacadas figuras del arte, la cultura, la ciencia, la educación y el periodismo. En su discurso, el Mandatario afirmó que estos reconocimientos, entregados desde 1942, “son una referencia permanente del talento que existe en nuestra patria”, destacando además el carácter histórico de estos reconocimientos y el trabajo colectivo que hay detrás de cada trayectoria premiada.

«Pienso, cuando los miraba a ustedes, que están sentados en un sillón y que en ese sillón cabe solo una persona. Pero me imagino cuántas personas en la vida y en la trayectoria de cada uno de ustedes colaboraron para que estuvieran aquí. Los Premios Nacionales son el reconocimiento a una trayectoria«, afirmó.

Durante la ceremonia, Boric se refirió de manera individual a las y los galardonados. Al hablar del actor Jaime Vadell, Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales, llamó a valorar las artes escénicas y sostuvo que “el mejor homenaje que le podemos hacer es ir al teatro”.

En el ámbito literario, destacó a Ramón Díaz Eterovic por haber desarrollado su obra “en plena dictadura” y por retratar, a través de la novela negra, “una sociedad donde el crimen estaba institucionalizado”.

En cuanto al muralista Alejandro “Mono” González, Premio Nacional de Artes Plásticas 2025, el Presidente resaltó que su trabajo representa “una forma de ver la cultura desde la base social”. Al recibir el galardón, González puso énfasis en el rol del muralismo como una expresión cultural nacida desde la memoria y las luchas sociales, con un impacto que ha trascendido generaciones y fronteras.

Entre los premiados, el Premio Nacional de Ciencias de la Educación, Juan Casassus, valoró el reconocimiento señalando que “es notable constatar que las emociones han ocupado un lugar que hasta hace poco tiempo estaba completamente vedado”, subrayando la importancia de una mirada humanitaria de la educación.

En tanto, el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, José Bengoa, destacó la relevancia de recibir este reconocimiento en vida, afirmando que “no es fácil que en vida a uno le cuenten lo que hizo”.

La periodista Delia Vergara, distinguida con el Premio Nacional de Periodismo, recordó su trayectoria marcada por la creación de la revista Paula y de El Diario de Cooperativa, señalando que durante la dictadura “no me dejé amedrentar, porque estaba segura de que nuestra información era equilibrada”.

Por su parte, el Premio Nacional de Ciencias Exactas, Alejandro Maass, enfatizó que su trabajo responde a una construcción colectiva y a la convicción de que “la ciencia y la matemática” deben aportar al desarrollo del país.

El Presidente Boric cerró la ceremonia destacando que las y los galardonados “no están solamente para ser estatuas”, sino que cuentan con obras “que nos hablan de Chile y de su desarrollo”, subrayando el rol del Estado en difundir estas trayectorias y acercarlas a la ciudadanía.