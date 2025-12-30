Republicanos bajan el perfil a las “líneas rojas” del Partido Nacional Libertario

Las conversaciones entre el Partido Republicano (PRep) y el Partido Nacional Libertario (PNL) para la conformación del futuro gabinete de José Antonio Kast siguen en marcha. Luego de que este lunes el PNL presentara un documento con sus “líneas rojas” acerca del marco en el que cooperarían en un eventual gobierno, este martes se realizó una nueva reunión entre ambas colectividades.

A la Oficina del Presidente Electo (OPE) llegó Johannes Kaiser, presidente del PNL, para sostener una cita con Claudio Alvarado, exministro de Sebastián Piñera y quién ha asumido un rol importante en el entorno de José Antonio Kast para la definición del futuro gabinete, encabezando las conversaciones en la denominada “Moneda chica”.

Este lunes, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, manifestó su confianza en el PNL asegurando que: “Me parece super razonable que ellos planteen cuáles son los contornos con los que se sentirían cómodos trabajando en una lógica oficialista”.

En tanto, Claudio Alvarado bajó el perfil a las condiciones y sostuvo que “cada partido tiene su identidad, sus prioridades, tiene sus énfasis, y también podemos tener nuestras diferencias”.

“Lo importante es que esos énfasis, esas diferencias, las podamos administrar de la mejor manera posible con un sentido de país”, insistió Alvarado, agregando que “todo gobierno tiene la obligación de escuchar y hacerse cargo, atender los requerimientos que se plantean, ahora la oportunidad en que aquello se resuelva lo iremos conversando”.

Por su lado, Kaiser valoró la instancia para la “cooperación hacia futuro” con el futuro gobierno de Kast. “Nos retiramos muy satisfechos de esta primera ronda de conversaciones en razón de que vemos con optimismo la posibilidad de poder integrarnos a la administración en un futuro próximo”, aseguró.

Acerca de los márgenes, el presidente libertario explicó que su colectividad “no ha presentado ninguna objeción que no sea parte de lo que normalmente ha sido la línea política de lo que podríamos llamar la centro-derecha”.

“Hemos planteado nuestra inquietud respecto de la reforma al Poder Judicial, hemos presentado nuestra inquietud respecto de la continuidad de ciertos programas que tienen profundo contenido ideológico que a nuestra militancia y a nuestros votantes los tienen complicados, y hemos percibido comprensión”, detalló Kaiser.

“Condiciones ideológicas”

Entre estas “líneas rojas” el Partido Nacional Libertario planteó una reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos y la reducción de su financiamiento. Al respecto, la consejera del INDH, Constanza Valdés, acusó un “desconocimiento” por parte de libertarios y catalogó las propuestas como “condiciones ideológicas”.

“Me parece que hay un desconocimiento brutal de lo que es el mandato y la función del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Especialmente porque llaman a que el instituto tenga que ser reformado para cumplir el mandato que se le entregó, que es básicamente la promoción y protección de los derechos humanos de los habitantes de Chile, pero hay un desconocimiento sobre cuál es la noción de los derechos humanos”, indicó Valdés en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

En mención a “declaraciones negacionistas” de libertarios, especialmente de Kaiser, la consejera del INDH señaló los marcos presentados por el PNL como “condiciones ideológicas de su propio partido”. Según Valdés, “sería un retroceso si todas estas condiciones se aceptan, especialmente en materia de lo que tenemos ya actualmente”.