"Tergiversación intencionada": Carmona descarta llamado a desestabilizar Gobierno de Kast

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, señaló que ha habido “una absoluta tergiversación” respecto al documento del Comité Central de la tienda que, entre otras declaraciones, se llama a impulsar hitos de movilización social.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el timonel del PC descartó que en dichas reflexiones —en las cuales, principalmente se analiza la derrota de la candidata presidencial, Jeannette Jara— se esté intentando desestabilizar el Gobierno de José Antonio Kast. «Creo que hay, de forma intencionada, una absoluta tergiversación de la expresión literal del planteamiento que hizo el pleno del Comité Central del Partido Comunista», aseveró.

“Los únicos que han promovido un golpe de Estado, lo han consumado y han sometido al pueblo de Chile a una dicta-dura terrorista, fascista durante casi 17 años, es la derecha y de eso nunca han dicho nada”, acusó.

El timonel del PC también expuso que existe un intento por desacreditar a movimientos sociales, como las organizaciones de mujeres que marchan el 8 de marzo. “¿Alguien le va a dar alguna significación desestabilizadora a eso o al Día de los trabajadores y trabajadoras el primero de mayo? Ahí hay una intención de interpretar a la medida, porque no dicen que el documento del Comité Central fue directamente autocrítico para asumir una tremenda derrota”, sostuvo.

Del mismo modo, Carmona expresó que no entiende la mirada de quienes ven una contradicción entre las movilizaciones sociales y la estabilidad institucional. A su juicio, sus contendores están “construyendo fantasmas o están adelantándose para justificar alguna política que vaya en contra de sectores sociales”.

“Yo solamente estoy especulando en esa conclusión, pero es a propósito de la insistencia, cuando todos saben cuál ha sido históricamente nuestra posición”, manifestó.

Relación del PC con los partidos progresistas

Lautaro Carmona además se refirió a la relación del PC con el resto de los partidos del progresismo, especialmente a los que se han sumado a las críticas al documento del Comité Central.

El dirigente afirmó que “respetar los movimientos sociales, sobre todo el movimiento sindical, es parte del acervo político-cultural que tenemos todos quienes estamos en este sector”, pero que en paralelo puede haber una pugna por tener más protagonismo en lo que será la nueva oposición.

“Eso mueve intereses en las internas, pueden haber cuestiones que alguien quiera gatillarlas por ese lado y me parecería bastante poco constructivo ese móvil. Prefiero quedarme con que en muchas cosas tenemos miradas distintas.La unidad es una convergencia en la diversidad”, aseveró.

En esa misma línea, Carmona evitó abordar plenamente los dichos del diputado del PPD, Raúl Soto, quien señaló que el planteamiento del PC es “imprudente e irresponsable”. “Nosotros tenemos una historia de más de un siglo y también tenemos una actualidad vigente absolutamente, incluyendo la reciente bancada que hemos logrado elegir. Le respondería que hay que ser preciso, a qué se está refiriendo, porque si no, uno sin querer puede servirle a otra causa”, estimó.