Ciclo Radial "Conversaciones sobre Política y Gobierno" finaliza con éxito, entregando claves académicas para el debate público

La Facultad de Gobierno y la Radio de la Universidad de Chile han concebido y realizado conjuntamente el ciclo «Conversaciones sobre Política y Gobierno». Esta alianza tiene como propósito dar a conocer y compartir con la comunidad el trabajo académico, las líneas de investigación y las reflexiones de las y los académicos de la Facultad de Gobierno sobre asuntos de interés público y su incidencia en las políticas públicas del país.

Para el decano de la Facultad de Gobierno, Leonardo Letelier, «fue una gran oportunidad para la Universidad de Chile, que nuestra radio organizara un ciclo de conversaciones tan relevante con académicos de la Facultad de Gobierno. Nuestra unidad académica tiene mucho que aportar en el análisis de los temas contingentes, por medio de un análisis informado y profundamente académico. Agradecemos a nuestra radio por la iniciativa, y esperamos repetirla en un nuevo ciclo«.

A su vez, el Director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, agradeció a la Facultad y a su decano por la posibilidad de haber podido desarrollar este ciclo conjunto, “que puso en valor la enorme reflexión y contribución que hace la Facultad de Gobierno a las políticas públicas, las que a su vez son parte esencial de las preocupaciones de la Radio y su audiencia. Conversar más sosegadamente y en profundidad sobre estos asuntos, es algo que valoramos especialmente”.

El programa se transmitió en directo los miércoles entre las 11:00 y las 12:00, entre los meses de junio y octubre, y contó con una sintonía que, a través de las distintas plataformas de Radio Universidad de Chile, llegó a 61 mil personas a lo largo de todo el país.

A continuación, se presenta un resumen de los capítulos emitidos:

Capítulo 1: Descentralización

Los profesores Leonardo Letelier y José Viacava analizan la descentralización en Chile, un país históricamente centralista. Advierten que descentralizar no siempre es positivo y debe ser un medio para objetivos como la libertad territorial, no un fin en sí mismo. Discuten la necesidad de una descentralización fiscal que evite desigualdades y la importancia de fortalecer las capacidades institucionales antes de transferir competencias. Vuelve a ver aquí.

Capítulo 2: Política Exterior y el Nuevo Orden Internacional

La académica Lorena Oyarzún, junto a Gilberto Aranda, reflexionan sobre la pérdida de hegemonía de Estados Unidos y sus consecuencias en el orden internacional. Analizan cómo este cambio desafía el multilateralismo, el derecho internacional y los derechos humanos, dando paso a un mundo donde la fuerza se impone. Para países pequeños como Chile, este escenario resalta la importancia clave de las normas y alianzas regionales para navegar en un contexto de poder asimétrico. Vuelva a ver aquí.

Capítulo 3: Gobiernos Locales

El profesor Marcelo Ramírez aborda el rol crucial de los municipios como la cara más cercana del Estado para la ciudadanía, aunque a menudo carecen de los recursos y capacidades necesarios. Explica que la descentralización en Chile ha avanzado de manera secuencial y sin un plan claro a largo plazo, generando tensiones como la coexistencia conflictiva entre gobernadores y delegados presidenciales. Destaca la necesidad de un consenso político para definir un modelo de Estado y fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Vuelve a ver aquí.

Capítulo 4: Crecimiento y Desarrollo

El decano Leonardo Letelier diferencia los conceptos de crecimiento económico y desarrollo, señalando que si bien sin crecimiento no hay desarrollo, ciertas formas de crecimiento pueden ir en desmedro del bienestar de las comunidades. Se exploran los múltiples factores que inciden en el desarrollo, como la seguridad, la educación y la necesidad de modernizar las políticas sociales para proteger a la población vulnerable. El debate concluye que el desarrollo es un objetivo complejo que exige políticas de largo plazo y una institucionalidad robusta. Vuelve a ver aquí.

Capítulo 5: Ética Pública y Probidad

El vicedecano Ariel Ramírez profundiza en los conceptos de ética pública y probidad, destacando que la función pública exige un estándar moral superior al del ámbito privado. Se explica que el principio de probidad obliga a los funcionarios a una conducta intachable tanto en su vida profesional como privada, ya que sus acciones pueden afectar el prestigio de la institución. La conversación también aborda las complejidades del estatuto administrativo y la necesidad de actualizarlo para fortalecer la integridad en el Estado. Vuelve a ver aquí.

Capítulo 6: Política, Políticas y Medio Ambiente

Los profesores Grettel Navas y Antoine Maillet analizan la tensión histórica entre crecimiento económico y protección ambiental en Chile y América Latina, una región dependiente de la explotación de recursos primarios. Discuten cómo la valoración económica del daño ambiental, a través de mecanismos como los bonos de carbono, no logra capturar valores inconmensurables para las comunidades. Enfatizan la necesidad de una planificación territorial integral que supere la evaluación de proyectos caso a caso y respete los tiempos de los ecosistemas. Vuelve a ver aquí.

Capítulo 7: Políticas, Ciencias y Tecnología

La profesora Cecilia Ibarra explica que la ciencia y la tecnología no son neutras, sino herramientas clave para definir el futuro de la sociedad, incidiendo en casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Critica la falta de una política científica direccionada hacia grandes misiones nacionales, como la resiliencia climática, debido a un enfoque estatal demasiado neutral y subsidiario. Subraya la importancia de que la ciudadanía se apropie de los temas científicos y que la academia fortalezca su rol asesor en la toma de decisiones políticas. Vuelve a ver aquí.

Capítulo 8: Democracia

Los académicos Isabel Castillo y Sergio Micco debaten sobre la insatisfacción ciudadana con la democracia, explorando la brecha entre las definiciones institucionales y las expectativas de bienestar que tiene la gente. Analizan cómo la percepción de problemas como la inseguridad puede erosionar la confianza en el sistema, aunque los datos no siempre respalden dicha percepción. La discusión concluye con la necesidad de fortalecer la educación cívica y los espacios de deliberación para contrarrestar la polarización y las amenazas populistas. Vuelve a aquí.

Capítulo 9: Políticas y Pueblos Indígenas

Las profesoras Paulina Vergara y Verónica Figueroa Huencho abordan las tensiones históricas entre el Estado chileno y los pueblos indígenas, evidenciando una profunda desigualdad de poder y participación en las decisiones que les afectan. Explican cómo el modelo de desarrollo extractivista choca con las cosmovisiones indígenas y cómo el racismo estructural se refleja en políticas públicas que no solucionan los problemas de fondo. Se enfatiza la necesidad de un enfoque multidimensional e intercultural para avanzar hacia una convivencia justa. Vuelve a ver aquí.

Capítulo 10: Crimen y Seguridad

Los profesores Hugo Frühling y Olga Espinoza analizan la evolución del crimen en Chile, destacando el aumento de los homicidios y la expansión de mercados ilegales como los cambios más significativos en la última década. Discuten la disonancia entre la alta percepción de temor en la ciudadanía y los datos de victimización, así como el rol de los medios de comunicación en esta dinámica. Advierten sobre la necesidad de políticas de seguridad basadas en evidencia y una reforma penitenciaria enfocada en la reinserción para evitar el colapso del sistema carcelario. Vuelve a ver aquí.

Capítulo 11: Sistema Político

Las académicas y politólogas Claudia Heiss y María Cristina Escudero, junto al académico y director de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Gobierno, Alejandro Olivares, abordaron la compleja definición y las dinámicas del sistema político. El debate central se enfoca en que este sistema es mucho más amplio que las meras instituciones formales o partidos, involucrando también a actores políticos como movimientos sociales y la opinión pública, que influyen en las decisiones colectivas vinculantes. Los expertos analizan críticamente la legitimidad del sistema político chileno, sugiriendo que la actual polarización de las élites, sumada a la desconexión con las bases ciudadanas, genera una profunda insatisfacción, lo que requiere reformas que mejoren la coordinación entre el ejecutivo y el legislativo y aborden la complejidad del sistema electoral. Vuelve a ver aquí.

Capítulo 12: Relaciones del Poder civil y las Fuerzas Armadas

La académica Mireya Dávila y el académico Felipe Agüero, protagonizaron el último capítulo del ciclo, abordando la compleja y tortuosa trayectoria de las relaciones entre el poder civil y las fuerzas armadas chilenas desde el fin de la dictadura. Los profesores analizan cómo los legados institucionales de la dictadura, como la inamovilidad de los comandantes en jefe y las leyes orgánicas constitucionales, obstaculizaron inicialmente la primacía del poder político civil. Un tema central es la persistencia de la autonomía militar a pesar de hitos como las reformas constitucionales de 2005, y la preocupación actual de los académicos por la creciente participación de las fuerzas armadas en tareas de orden público, lo que consideran una abdicación de la responsabilidad civil de reformar y fortalecer a las policías. Finalmente, la discusión subraya que aún existen herencias dictatoriales que configuran la relación, señalando la necesidad de reformas para una integración plenamente democrática de lo militar en la institucionalidad. Vuelve a ver aquí.