Crisis en Gendarmería: Gobierno defiende traspaso de funciones al Ministerio de Seguridad Pública

La reciente liberación errónea de una persona que debía quedar en prisión preventiva, sumado a las investigaciones judiciales abiertas por eventuales redes de corrupción al interior de Gendarmería, reactivaron el debate sobre la profundidad de la crisis que atraviesa la institución.

La necesidad de avanzar en una reforma a Gendarmería, tras los episodios que se han multiplicado este año, es un tema que el mundo político ha puesto como una prioridad.

Desde el Gobierno, el ministro de Seguridad Pública (s), Rafael Collado, sostuvo que el traspaso de las funciones de seguridad penitenciaria al nuevo Ministerio de Seguridad Pública, dejando la reinserción social bajo el alero del Ministerio de Justicia, apunta precisamente a reforzar la capacidad del Estado para enfrentar estos problemas.

Collado destacó esta medida como parte de la relevancia del rol estratégico que cumple Gendarmería dentro del sistema de seguridad pública. “La decisión que se ha tomado es, debido a la relevancia que tiene Gendarmería para la seguridad pública, traspasar sus funciones de seguridad al Ministerio de Seguridad y dejar las funciones de inserción en el Ministerio de Justicia. Para nosotros es fundamental el trabajo en Gendarmería. Es una institución clave para el funcionamiento del sistema de seguridad”, expresó el ministro subrogante.

Ante el escenario actual, la autoridad recalcó que existe una coordinación permanente entre Gendarmería, Carabineros, la PDI y el Ministerio Público, tanto en la custodia externa de recintos como en la persecución de delitos que ocurren dentro de las cárceles.

“Por lo mismo, todas estas situaciones son graves, tienen que ser investigadas por cuanto afectan el trabajo que estamos desarrollando”, sostuvo Collado, destacando que en el caso de la persona liberada por error, esta fue recapturada inmediatamente por la PDI.

Por su parte, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, fue más duro en su diagnóstico y sostuvo que lo ocurrido revela problemas estructurales de corrupción que el Estado no puede seguir ignorando.

“Lo que ha ocurrido estos días con Gendarmería, lamentablemente tengo que decirlo, era un secreto a voces. Aquí se traficaba droga, se traficaban celulares, y el hecho de que tengamos a 42 gendarmes con prisión preventiva habla de la punta del iceberg”, acusó Orrego.

El gobernador valoró que se inicie una reforma, aunque advirtió que no concluirá en este gobierno y que el país debe prepararse para enfrentar el problema de fondo: la infiltración criminal en el sistema penitenciario y el debilitamiento de los sistemas de control disciplinario.

RN cuestiona al Ejecutivo

Tras conocerse la noticia, desde la bancada de diputados de Renovación Nacional emitieron un comunicado solicitando la renuncia del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y la remoción del director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez.

En su escrito, denuncian que el nuevo error “deja a la vista un nuevo caso de negligencia en el sistema penitenciario que echa por tierra todos los esfuerzos que hemos realizado como Estado para dar firme combate a la delincuencia”. Así, llamaron a “hacer efectiva la responsabilidad política” del ministro Gajardo tras este error. El diputado y senador electo, Andrés Longton, criticó la falta de reformas profundas.

“Es incomprensible que después de hechos lo suficientemente bochornosos, donde se dejaron en libertad a distintos presos que deberían estar encerrados, el Ministerio de Justicia no haya implementado una reforma que modernice los protocolos administrativos y que tenga monitoreo constante y fiscalización. El riesgo de que vuelva a ocurrir es demasiado alto”, indicó el parlamentario.

Longton sostuvo que la responsabilidad política recae en el Ministerio de Justicia, y afirmó que el sistema penitenciario “está absolutamente deteriorado”, por lo que llamó al Gobierno a “explicar por qué estos hechos continúan repitiéndose”.

Ante las críticas de la oposición, consultada por Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada Lorena Fries (FA), miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sostuvo que «el ministro Gajardo es parte de la solución y no parte del problema» .

«Hay que intervenir Gendarmería, porque hay corrupción, porque hay colusión entre la delincuencia y los gendarmes, porque se necesita, si queremos efectivamente tener un control y perseguir el crimen organizado, solucionar el problema que tenemos«, manifestó la parlamentaria.

Asimismo, resaltó que el titular de Justicia ha «demostrado a través de la Operación Apocalipsis, también a través de la presentación de un proyecto que está estancado en el Senado que crea una especie de gendarmería especial para el crimen organizado, que va por el camino correcto».