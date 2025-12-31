Daniel Johnson: "Si no resolvemos las causas de la inseguridad, nunca tendremos suficiente control policial"

Este miércoles 31 de diciembre, último día del 2025, el director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, realizó un balance sobre el estado de la seguridad en el país. El experto aseguró que el escenario actual es «distinto» tanto al de principios de año como al de hace tres años. Destacó cambios institucionales clave, pero advirtió sobre la necesidad de abordar las causas de fondo del problema.

En conversación con la primera edición de Radionálisis, Johnson planteó que responder si el país está mejor o peor en esta materia no es simple, dado que «la seguridad es un tema complejo, tiene muchos factores que lo generan». Sin embargo, enfatizó que «estamos diferente que hace tres años y también estamos diferentes incluso que a principios de año».

Un cambio fundamental, a su juicio, radica en transformaciones institucionales que, a pesar de ser aún «invisibles», son «extremadamente relevantes para enfrentar el problema».

Entre esos avances, destacó la creación del Ministerio de Seguridad, que debería actuar como «el rector del sistema», y la aprobación de la Fiscalía Supraterritorial, diseñada para investigar delitos complejos del crimen organizado que trascienden regiones. A ello sumó la implementación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, extendiéndose por el país, y la reciente aprobación de la Ley de Seguridad municipal, la que marca un avance tácito hacia el establecimiento de policías municipales, según explicó.

No obstante, Johnson criticó el enfoque predominante en las políticas públicas nacionales. Advirtió que, cuando el problema de inseguridad se aborda solo como una «emergencia», se adoptan medidas urgentes pero que se diluyen en el tiempo, dejando de lado iniciativas de mediano y largo plazo que son las únicas sostenibles.

«La prevención y la reinserción dejan de ser factible cuando uno solo mira (el problema) con un sentido de emergencia», afirmó.

Para el director de Paz Ciudadana, la solución definitiva no pasa únicamente por aumentar el control. «Si no resolvemos el problema de raíz de fondo, si no vamos a las causas que generan los problemas de inseguridad, la verdad es que nunca vamos a poder tener suficiente control policial», aseveró.

En su diagnóstico, existe «un conjunto de personas que están motivadas o que las circunstancias le están haciendo que esas personas cometan delitos». Si no se reduce ese grupo, cualquier medida de control será solo un dique temporal: «En el minuto en que yo me descuide y baje esas medidas control, esas personas motivadas a cometer delitos van a seguir existiendo y por lo tanto lo van a volver a cometer».

Por tanto, de acuerdo al experto, la apuesta debe ser complementar el control con «medidas de prevención y de prevención temprana» de manera muy fuerte. Johnson propuso una estrategia focalizada, identificando desde la infancia a quienes acumulan factores de riesgo, como sufrir violencia intrafamiliar, estar excluidos del sistema escolar o ser hijos de padres que estuvieron privados de libertad.

«Si nosotros hacemos un zoom a los niños que concentran esos factores de riesgo, son pocos en Chile. Pero la probabilidad que esos niños se involucren en trayectorias de vida problemáticas son extremadamente altas», explicó. Proteger a ese grupo específico, generando factores protectores, sería una intervención clave.

De igual modo, es crucial trabajar en la reinserción de quienes ya delinquieron. «Si no hacemos nada para que esa persona deje de delinquir, estamos reproduciendo el problema y esa persona va a volver a delinquir cuando salga en libertad», sentenció.

Así, Johnson delineó un 20225 de avances en la estructura institucional, pero insistió en que el camino para una seguridad sostenible requiere cambiar la mirada: de la urgencia reactiva a la inversión estratégica en prevenir que las personas se motiven a delinquir.

«La criminalización general de la migración irregular sería poco eficiente»

Tras las declaraciones del presidente electo, José Antonio Kast, quien afirmó que buscará un acuerdo con el Congreso Nacional para que la migración irregular sea tipificada como delito durante sus primeros 90 días de gobierno, el director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, entregó un análisis basado en datos. Al respecto, advirtió que una medida generalista de esa naturaleza sería «poco eficiente» si el objetivo real es combatir los delitos más graves.

Johnson reconoció que el aumento de la población migrante, que hoy ronda el 10% en Chile, genera temor, especialmente cuando el fenómeno es desorganizado. No obstante, hizo énfasis en que las cifras desmienten una asociación automática entre migración y delincuencia.

«El porcentaje de chilenos que comete delito es parecido al porcentaje de migrantes que cometen delitos», señaló, agregando que «si ya son pocos los porcentajes de migrantes que cometen delitos, son mucho menos aún los migrantes que cometen delitos violentos».

El problema, según su diagnóstico, no radica en la migración en sí, sino en «ciertos grupos muy menores» que introducen delitos a los que la sociedad chilena no está habituada, como el sicariato y las extorsiones, perpetrados por organizaciones criminales internacionales.

Frente a esto, Johnson sostiene que la respuesta no debe ser general: «Medidas más generalistas, como que toda migración irregular va a ser penada o que va a ser delito (…) en la práctica, si uno quiere hacerse cargo del problema delictual y de los delitos más graves causados por ciertos grupos de migrantes, lo que es mucho más efectivo en ese caso es la persecución penal focalizada«, afirmó. Para ello, propuso fortalecer al Ministerio Público como una herramienta más precisa.

Un dato crucial que entregó pone en perspectiva la victimización: los migrantes son, con frecuencia, las principales víctimas de este crimen organizado. «Por ejemplo, las tasas de homicidio de los migrantes en Chile son de alrededor de 10 homicidios cada 1000 habitantes y la de los chilenos estamos hoy día llegando a cinco homicidios cada 1000 habitantes. O sea, los migrantes son el doble más víctimas de homicidio que los chilenos«, detalló.

De esa manera, Johnson planteó que la estrategia debe ser específica y no masiva. «No tenemos que hacernos cargo globalmente del problema de la migración, sino que tenemos que hacernos cargo puntualmente de migrantes que están cometiendo delitos en Chile y delitos más violentos que es un porcentaje muy menor de la población migrante», enfatizó.

De lo contrario, se criminalizaría a una amplia población que no delinque, desviando recursos de la persecución penal focalizada que, a su juicio, es la clave para enfrentar a las organizaciones que sí generan inseguridad.