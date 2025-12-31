Data influye: expectativa ciudadana apunta a un gabinete técnico y sin conflictos de interés en Gobierno de Kast

De acuerdo a la última edición de la encuesta Data Influye —elaborada por la consultora Tú Influyes— la ciudadanía le exige al presidente electo José Antonio Kast un gabinete con énfasis técnico y libre de conflictos de interés. Estas expectativas se suman a la demanda de medidas urgentes en materia de seguridad pública como prioridad para su gobierno.

El sondeo, que entrega un marco de las expectativas ciudadanas sobre el futuro equipo de ministros, revela que un 57% de los encuestados prioriza que el gabinete esté compuesto por personas sin conflictos de interés (36%) y de perfil técnico (21%). Atributos como la formación académica (9%), la experiencia política (8%) y la moderación (7%) quedan en un segundo plano.

En paralelo, un 30% de los consultados espera que la primera medida del nuevo gobierno sea la intervención de barrios afectados por el narcotráfico, reforzando así la demanda por señales tempranas y concretas en seguridad. La encuesta también advierte que la principal dificultad para la administración entrante será la impaciencia ciudadana (36%) ante promesas incumplidas, una percepción que ejercerá presión constante desde los primeros meses de mandato.

En el ámbito económico, un 51% de la ciudadanía proyecta progreso para el país, mientras que un 34% anticipa estancamiento y un 15% retroceso. Asimismo, un 42% cree que la recuperación económica tomará más de dos años.

Por otra parte, la evaluación del Presidente Gabriel Boric no muestra mayor variación: un 30% aprueba su gestión y un 56% la desaprueba. La percepción sobre el resultado electoral refleja una división: un 28% lo interpreta como una expresión de legitimidad democrática, mientras que otros sectores lo atribuyen a una inconsciencia del electorado (25%) o lo ven como una posible fuente de descontento (17%).

Respecto al liderazgo opositor, el panorama se presenta fragmentado. Jeannette Jara encabeza las menciones como eventual figura de oposición, seguida por Gabriel Boric y otros liderazgos con apoyos similares. Un porcentaje relevante de consultados considera que nadie asumirá ese rol o no tiene claridad al respecto.

En definitiva, el presidente electo José Antonio Kast enfrenta un contexto exigente, marcado por una alta desaprobación al gobierno saliente, una sensación de escasa representación política y expectativas moderadamente optimistas hacia 2026. En este escenario de alta expectativa y desconfianza, la composición de su gabinete y sus primeras decisiones serán clave.