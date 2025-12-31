Delegado Durán por celebración de fin de año: “La ciudad también necesita ser una fiesta que la gente pueda disfrutar en familia”

El delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, valoró el retorno de las celebraciones masivas de fin de año en Santiago, subrayando que “no es una frivolidad, también se requiere que la ciudad albergue iniciativas que hagan de la ciudad una fiesta, que la gente pueda disfrutar en familia, que podamos tener espacios de encuentro y que recuperemos el espacio público”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Durán destacó que, tras siete años de suspensión, se retoman las fiestas de fin de año masivas en la Torre Entel, con una parrilla musical desde las 20:00 horas y un show de fuegos pirotécnicos y drones a partir de la medianoche. Según explicó, se trata de un espectáculo de 15 minutos “de altísimo nivel”, desarrollado por una empresa con experiencia en eventos internacionales como los Juegos Olímpicos de París, y que además considera fuegos artificiales diseñados para no generar impactos negativos en mascotas ni en personas con mayor sensibilidad.

En materia de logística, la autoridad informó que desde las 15:00 horas se implementarán cortes de tránsito que, en su punto máximo, abarcarán el eje entre Vicuña Mackenna y Exposición, por lo que llamó a la ciudadanía a privilegiar el transporte público. En ese contexto, anunció refuerzos en los buses RED, extensión del horario del Metro hasta la 1:30 de la madrugada y coordinación con la Unidad Operativa de Control de Tránsito para regular los semáforos y desvíos.

Además de la celebración en el centro de Santiago, Durán indicó que habrá eventos masivos en el Hipódromo Chile, el Club Hípico y el Parque Los Dominicos, en la comuna de Las Condes, lo que motivó un despliegue especial de coordinación con servicios públicos y policías. “Hemos dispuesto una coordinación con todos los servicios con facultad de control y fiscalización, muy especialmente el trabajo preventivo de Carabineros, tanto en seguridad como en tránsito”, afirmó.

En paralelo, el delegado reiteró la preocupación por la ola de calor que afecta a la región, advirtiendo que estas condiciones implican una mayor afectación en la salud de la población, especialmente en personas vulnerables. Llamó a evitar la exposición prolongada a altas temperaturas, usar ropa liviana, protector solar, mantenerse hidratado y extremar los cuidados con niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud especiales.

Durán sostuvo que este escenario está generando cambios estructurales en la gestión urbana y sanitaria, como la instalación de puntos de hidratación y enfriamiento en comunas, el aumento de bebederos de agua en espacios públicos y el rediseño de plazas con sombreaderos. “Empiezan a haber cambios en la conducta institucional que permiten abordar el fenómeno de las altas temperaturas, incluidas acciones preventivas en materia de salud”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a la responsabilidad individual durante las celebraciones, enfatizando que, junto al despliegue institucional, el autocuidado sigue siendo clave para disfrutar de un Año Nuevo seguro.