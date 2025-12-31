"Está en evaluación": Canciller no descarta pedir renuncia a embajadora Pakarati

El canciller Alberto Van Klaveren informó este martes que el Gobierno se encuentra evaluando la situación de la embajadora de Chile en Nueva Zelandia, Mahani Pakarati, luego de que manifestara públicamente su apoyo al autogobierno de Rapa Nui, declaraciones que —según sostuvo— no representan la posición oficial del Ejecutivo.

Desde La Moneda, tras recibir las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Estados Unidos, Israel, Japón, Cuba y Panamá, el jefe de la diplomacia chilena señaló que “en el caso de la embajadora Pakarati, estamos obviamente evaluando sus declaraciones. Ya se le hizo presente el error que cometió y que ella lamentó de postear un mensaje absolutamente inapropiado”.

Van Klaveren explicó además que la Cancillería tomó conocimiento de forma tardía de una entrevista otorgada por la embajadora en septiembre, por lo que se revisa si se ajustó a los procedimientos establecidos. “Queremos verificar si se cumplieron o no los protocolos vigentes justamente para todo lo que son los dichos de nuestros embajadores”, indicó.

El canciller recordó que los representantes diplomáticos dependen de la confianza del Presidente de la República. “Todos los embajadores y embajadoras dependen de la confianza presidencial de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional y creemos que es muy importante que todos mantengan nuestros principios y políticas en esta materia”, enfatizó.

Respecto del contenido de las declaraciones, Van Klaveren sostuvo que el Ejecutivo las considera de carácter personal. “Las expresiones de la embajadora Pakarati respecto a situaciones internas vinculadas a la relación entre el pueblo originario y nuestro sistema político son a título personal y no reflejan necesariamente la posición del Gobierno ni de la Cancillería”, afirmó.

Asimismo, reiteró que se evalúa si existió una falta administrativa. “Creemos que ella se equivocó en esta materia y le hemos hecho presente esa equivocación. Lo que estamos evaluando es si se cumplieron o no los protocolos existentes”, señaló, agregando que no existe constancia formal de una solicitud de autorización para conceder la entrevista.

Consultado directamente sobre la posibilidad de solicitar la renuncia de la embajadora, el canciller fue cauto, pero no lo descartó. “Estamos evaluando la situación y no quiero adelantar ninguna conclusión. Obviamente, al hacer una investigación, todas las opciones están abiertas”, concluyó.