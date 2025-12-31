Gustavo Gatica aclara que juicio no apunta a Carabineros, sino a quien traicionó la institución

El diputado electo Gustavo Gatica participó este martes en los alegatos de clausura del juicio oral contra el excarabinero Claudio Crespo, acusado de provocar las lesiones que lo dejaron ciego durante una manifestación en el estallido social de 2019.

A través de sus redes sociales, Gatica subrayó que la causa no busca cuestionar a la institución policial en su conjunto. “El proceso no es contra Carabineros, sino contra quien traicionó su institución y no cumplió los protocolos”, señaló.

El parlamentario electo también agradeció el respaldo recibido durante la jornada judicial. “Agradezco el apoyo y la compañía que me dieron en esta nueva jornada del juicio contra Claudio Crespo”, expresó.

El tribunal dará a conocer el veredicto el próximo 9 de enero, tras un proceso que contempló más de 330 sesiones, desde los hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2019. El juicio se inició formalmente el 4 de noviembre de 2024 y se extendió por un año y dos semanas.

La Fiscalía Centro Norte acusa a Crespo de haber disparado los proyectiles que provocaron la pérdida total de la visión de Gatica, durante una protesta en el contexto del estallido social iniciado en octubre de 2019.

Durante las primeras audiencias se registró un tenso intercambio entre el imputado y la fiscal Ximena Chong, instancia en la que Crespo debió revisar diversos registros audiovisuales de las manifestaciones. Entre ellos, un video donde se le observa tomar del cabello a un manifestante y luego compartir la imagen en un grupo de WhatsApp denominado “La Tijera”, acompañado del mensaje: “Le hice un peinado a la moda a un encapuchado, quedó súper lindo”.

En el transcurso del juicio, la defensa denunció hostigamientos contra el exuniformado en el Centro de Justicia, situación que derivó en la autorización de un acceso alternativo por parte del tribunal. Paralelamente, Crespo enfrentó otra causa por apremios ilegítimos ocurridos en Providencia, de la cual finalmente fue sobreseído.

El 12 de agosto de 2025, Gustavo Gatica prestó declaración ante el tribunal, relatando en detalle los hechos que derivaron en la pérdida de su visión. Para los fiscales Ximena Chong y Francisco Ledesma, ese testimonio resultó clave para sustentar la acusación contra Crespo.

Por su parte, la defensa —encabezada por Mauricio Bascur y Pedro Orthusteguy— intentó instalar la tesis de que otro funcionario policial, el capitán José Cárdenas, podría haber sido el autor de los disparos que causaron las lesiones.