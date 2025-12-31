¿Por qué Francisca Crovetto rechazó sumarse al gobierno de Kast?

El equipo del presidente electo José Antonio Kast ha realizado diversas gestiones para definir la composición de su gabinete. Tras su elección en segunda vuelta, Kast anunció que durante las primeras semanas de enero presentaría los primeros nombres que integrarán su gabinete.

En el ámbito deportivo, se ha especulado respecto a varias figuras, como Erika Olivera, Claudio Bravo, Sebastián Keitel o Marco Oneto. A esa lista se sumaba la campeona olímpica de tiro, Francisca Crovetto, quien, según reveló La Tercera, habría declinado la oferta realizada por el mandatario electo.

Recientemente, se celebró un encuentro privado entre algunos deportistas y el líder republicano, impulsado por la exministra Cecilia Pérez. En la reunión, los presentes plantearon una serie de medidas para favorecer el desarrollo del deporte nacional. Los participantes aclararon que el objetivo del encuentro era transmitir sus inquietudes y no manifestar un respaldo político.

Pese a ello, Francisca Crovetto habría causado una muy buena impresión en Kast, dado su amplio conocimiento del entorno deportivo y de los desafíos que este enfrenta. Cabe destacar que la deportista integra actualmente el directorio del Comité Olímpico de Chile (COCh).

Precisamente por ello, se le habría ofrecido asumir la cartera que en la actualidad dirige Jaime Pizarro. No obstante, según consigna el citado medio, su respuesta habría sido negativa.

Entre las razones de su decisión se encuentra la longevidad de su disciplina. A sus 35 años, el tiro con skeet permite una carrera deportiva más extensa que otras como el atletismo o la gimnasia artística, por lo que Crovetto aún cuenta con años por delante para mantenerse en la élite.

A ello se suma que, hace un par de meses, tuvo a su primer hijo junto a su esposo Juan Enrique Byers, por lo que se encuentra inmersa en el proceso de retomar sus entrenamientos de cara al próximo ciclo olímpico.