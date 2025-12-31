Senador Gahona se muestra en contra de modificar ley de aborto en tres causales

El senador y jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Sergio Gahona, manifestó su rechazo a cualquier intento de modificar el fondo de la ley de aborto en tres causales, uno de los puntos que el Partido Nacional Libertario exigiría para incorporarse a un eventual próximo gobierno.

En entrevista con Desde La Redacción de La Tercera, el parlamentario recordó su posición histórica sobre la materia. “Voté en contra de ese proyecto de ley en su minuto cuando era diputado y mantengo mi posición al respecto, pero Chile no puede ser un péndulo que, dependiendo del gobierno de turno, vaya de un lado a otro”, señaló. En esa línea, añadió que para él se trata de un debate cerrado: “Es un tema zanjado, ya está resuelto y la democracia habló”.

Gahona insistió en que reabrir la discusión no contribuye a la estabilidad política. “Estar reabriendo debates nuevamente y haciendo cambios o terminando con la ley de aborto en tres causales me parece que no es el camino adecuado”, subrayó.

Respecto de las condiciones que los libertarios pondrían para sumarse a un eventual gobierno encabezado por José Antonio Kast, el senador sostuvo que se trata de un “legítimo derecho” de ese sector, aunque expresó su interés en que el excandidato presidencial tenga presencia en el gabinete. “Me gustaría que José Antonio Kast formara parte del gobierno”, afirmó.

En otro ámbito, Gahona también abordó el llamado del Partido Comunista (PC) a “impulsar hitos de movilización”, manifestando un duro rechazo a esa postura. A su juicio, ese tipo de acciones no representan una novedad. “Ellos estuvieron detrás del octubrismo y por tanto no es una situación nueva”, aseguró.

El parlamentario agregó que el PC estaría activando a organizaciones sociales afines. “Hoy día están activando a los sindicatos y a los gremios que son manejados instrumentalmente por el PC, como la CUT y la ANEF”, sostuvo.

Finalmente, Gahona lanzó una crítica directa al rol del Partido Comunista en el escenario político actual. “El PC se caracteriza por eso, no les gusta que haya un gobierno de derecha, ellos no creen en la democracia”, sentenció.