Valparaíso y Viña del Mar a tope: esperan un millón de visitantes por Año Nuevo

Valparaíso se transformará este miércoles en un gran escenario al aire libre para dar la bienvenida al Año Nuevo, con una celebración marcada por el tradicional show pirotécnico desde el mar, música en vivo y una serie de actividades que animarán la previa al cambio de año.

El espectáculo de fuegos artificiales tendrá una duración de 18 minutos y contará con 16 puntos de lanzamiento, distribuidos entre plataformas en tierra y en el mar. Para esta jornada, se proyecta la llegada de cerca de un millón de visitantes al borde costero entre Valparaíso y Viña del Mar.

Uno de los principales puntos de atracción en la ciudad puerto será la Plaza Aníbal Pinto, donde se desplegará un circuito visual con letras volumétricas, un muro de los deseos y un túnel de luces, además de intervenciones de mapping e iluminación especial en edificios patrimoniales, dando forma a un recorrido que busca mantener encendida la noche porteña.

La programación también contempla una feria de emprendedores en calle Cochrane, destinada a visibilizar el trabajo de creadores locales, mientras que la Plaza Echaurren ofrecerá un ambiente festivo y distendido con DJ en vivo y foodtrucks. En tanto, el Mercado Puerto se consolidará como un punto de encuentro permanente para disfrutar de la gastronomía típica y la tradición culinaria de la ciudad durante toda la jornada.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó el enfoque comunitario de la celebración. “Queremos que Valparaíso vuelva a encontrarse en sus espacios públicos, con una celebración diversa, abierta y familiar, que además recupera el valor patrimonial del Barrio Puerto, activándolo con luz, música y vida, generando oportunidades reales para nuestros emprendedores, que son parte fundamental de la identidad porteña”, señaló.

Como es tradición, la música en vivo tendrá su epicentro en Plaza Sotomayor, donde se instalará “El Gran Escenario”, que reunirá una variada parrilla artística para animar las horas previas al cambio de año. Este 31 de diciembre se presentarán Dionisio y su Cumbia, Jordan y Tú, Paula Rivas, DJ Frans y Los Viking’s 5, quienes serán los encargados de musicalizar la llegada del 2026 en el corazón de Valparaíso.