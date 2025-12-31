Ximena Azúa y circular sobre reglamento escolar: "Resguarda los avances civilizatorios de la convivencia respetuosa"

Este miércoles 31 de diciembre, El Mercurio tituló su portada con una presunta polémica desatada por la Superintendencia de Educación. Esto, luego de que el organismo emitiera el 23 de este mes una nueva circular sobre reglamentos internos escolares donde el concepto de “género” es mencionado 76 veces, alzándose como un eje transversal de aplicación inmediata en todos los colegios del país.

Según el citado medio, el documento instruye que la elaboración y aplicación de los reglamentos, así como toda medida que afecte a la comunidad educativa, debe considerar la variable de género, promoviendo el uso de un lenguaje que reconozca a las mujeres y las identidades sexogenéricas y su posibilidad de participación o la promoción de una búsqueda de “buenas prácticas basadas en un enfoque de género”, incluyendo la “erradicación de estereotipos”.

La circular generó fuertes cuestionamientos en grupos de sostenedores de establecimientos y parlamentarios de oposición, que la calificaron como un «amarre ideológico» impulsado por el Ejecutivo en la recta final de su mandato y que tendría como objetivo instalar su agenda valórica.

Sin embargo, para la académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, experta en educación no sexista y actual senadora universitaria, Ximena Azúa, «lo que está haciendo el Gobierno es más bien resguardar los avances civilizatorios que se han tenido respecto de la generación de una convivencia respetuosa, tanto de las diferencias como, sobre todo, de la diversidad, particularmente entre niños y niñas».

«Es un retroceso de un marco civilizatorio respecto de generar una educación sin sesgos. Y eso es preocupante porque diferencias entre la formación y las trayectorias educativas de niños y niñas. Por eso es que me parece que lo que está haciendo el gobierno saliente es, de alguna manera, resguardar esos avances», agregó la académica.

En esa misma línea, explicó que se trata de diferencias en el trato que vienen siendo estudiadas por la academia desde los años 90. «En mi caso, realicé una investigación donde vas a observar y te das cuenta de que se les asigna más preguntas a los niños que a las niñas, y que las de los niños son de desarrollo y la de las niñas de sí o no. O sea, un trato diferencial», ejemplificó en base a su experiencia.

Al mismo tiempo, Azúa sostuvo que aquello «tiene que ver también con una formación inicial docente que no ha incluido el tema de género en la formación. En el desarrollo profesional docente hay mayores experiencias, pero las instituciones universitarias de formación han incluido muy poco esto en sus mallas. Incluso, se avanzó para incluir en la evaluación docente del profesorado un indicador de género para la clase grabada, para que los profesores pudieran darse cuenta, cuando hacen sus clases, de si hay o no diferencias respecto a los sesgos de género».

«Fue un avance importante, porque la política pública lo que hace es intencionar que los estudios de género empiecen a entrar en la formación pedagógica», puntualizó Azúa, quien fue parte de los especialistas que trabajaron junto al Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) y el Ministerio de Educación en esta norma.

Sobre la oposición histórica de los sectores conservadores a la aplicación de estas directrices en la educación preescolar, primaria y secundaria, la académica indicó que es una realidad que «tiene que ver con una cosa profundamente ideológica, por un lado, y también muy patriarcal. O sea, que en nuestra sociedad, a pesar de los avances y de la inclusión de las mujeres en la política, en el Estado, en el trabajo cotidiano, sigue habiendo sesgos de género muy marcados».

«En ese sentido, cuando se habla de ‘ideología de género’ no es una ideología, sino estos avances civilizatorios. Pero lo ponen como si eso fuera algo perverso cuando lo que se ha hecho es generar condiciones de igualdad y también a géneros subrepresentados», sumó.

«Eso, a sectores más conservadores les parece que es un atentado a una mirada muy marcada por la preferencia de la masculinidad hegemónica en la cual hemos sido formados por años. En ese sentido, la valoración de los espacios femeninos, el reconocimiento de trayectorias de mujeres que han aportado, pero también de otras que cotidianamente sostienen la vida, es lo que hay que no solamente valorar, sino que reconocer como algo fundamental para la convivencia de todos nosotros», detalló la especialista.

Por todo lo anterior, fue enfática en aclarar que, lejos de lo que se ha instalado en la discusión pública por parte de partidos y sectores conservadores, la educación no sexista «implica que no tengamos preconcebido lo que tienen que ser las niñeces; que las niñas puedan tener trayectorias que no estén marcadas por roles tradicionales hacia las mujeres, igual que los niños. Si a un niño le gusta cocinar que pueda ser lo que él quiera y que su futuro no esté marcado por estereotipos de lo que deben ser hombres y mujeres«.

Cabe destacar que, desde el Gobierno, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, sostuvo que el debate corresponde a la superintendencia y no al ministerio, mientras que la superintendenta Loreto Orellana defendió la legalidad del proceso, señalando que la normativa vigente no obliga a realizar consultas previas y que las circulares se ajustan a la ley.