Andrés Solimano cuestiona acuerdo Codelco-SQM y su falta de visión industrial: "El modelo extractivista sigue vigente"

Mientras el Gobierno celebra la constitución de Novoandina Litio SpA —la asociación entre Codelco y SQM— como un hito para las arcas fiscales, las dudas sobre la estrategia de desarrollo detrás del acuerdo persisten. Así lo planteó el economista Andrés Solimano en conversación con Radio Universidad de Chile, quien calificó el pacto como una oportunidad perdida para superar la mera exportación de materias primas.

Solimano fue crítico con la elección del socio, recordando que SQM es una empresa de «célebre y triste historial», involucrada en el financiamiento irregular de la política y con conflictos laborales.

Sin embargo, su cuestionamiento de fondo apuntó a la lógica económica del acuerdo: «Se echa de menos una estrategia más general. Toda la discusión ha estado en los recursos fiscales (…) pero el modelo extractivista sigue en vigencia«.

Fatalismo a la chilena vs. el modelo industrial

Frente al argumento de Máximo Pacheco y del Ejecutivo sobre que esta alianza era la vía más «rápida y eficiente» para aprovechar el boom del mineral, Solimano fue tajante: Es la «vieja filosofía que nos tiene sin sector industrial en Chile».

El economista contrastó la estrategia nacional con lo que ocurre en México bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum y el Plan Sonora, el cual invita a inversionistas extranjeros pero el foco está puesto en la manufactura y la creación de baterías, no solo en la extracción.

«Chile tiene un fatalismo que se autodeclara que no puede hacer cosas que yo creo que podría hacer, como desarrollar industrias con mayor valor agregado», señaló. Para Solimano, apostar solo a la renta del recurso natural es riesgoso, ya que «mañana no solo pueden bajar los precios, sino que se puede agotar el recurso».

2026: Las «bombas de tiempo» de la economía global

En el bloque final, el economista analizó el escenario internacional para el año que comienza, advirtiendo sobre focos de incertidumbre que podrían impactar a la economía local. Su principal preocupación radica en Estados Unidos y una posible corrección de su mercado accionario, actualmente inflado por el boom de las tecnológicas y la inteligencia artificial.

«La duda es si no va a haber un reventón (…) que pudiera deprimir el consumo y el crecimiento de Estados Unidos», explicó, sumando a esto los efectos del proteccionismo comercial de Donald Trump.

La fragilidad vecinal: Argentina y Venezuela

En el plano regional, Solimano puso la lupa sobre la situación de Argentina. A su juicio, la administración de Javier Milei se mantiene gracias a una inyección masiva de recursos externos, describiéndola como «un enfermo que está con respirador artificial».

«Está inyectado a la vena con recursos de dólares que vienen de la ayuda del gobierno del presidente Trump», afirmó.

En tanto, el experto advirtió sobre el peligro de un conflicto armado o una intervención en Venezuela, lo cual tendría efectos devastadores no solo en la economía, sino en la crisis migratoria.

Sobre lo anterior, Solimano hizo un llamado a buscar soluciones multilaterales. «El tema migratorio tiene que hablarse con los países de donde viene la gente», enfatizó, instando a evitar las salidas de fuerza en una región que, pese a sus dificultades, sigue siendo una zona de paz.