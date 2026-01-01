Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 8 de abril de 2026


Ángela Vivanco pide inhabilidad de 15 supremos: acusa grave falta de imparcialidad

La defensa de la exministra presentó una recusación contra los jueces del máximo tribunal argumentando que no pueden juzgar la querella penal en su contra tras haberla removido del cargo.

La defensa de la exministra presentó una recusación contra los jueces del máximo tribunal argumentando que no pueden juzgar la querella penal en su contra tras haberla removido del cargo.

Política

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