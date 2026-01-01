Boric destaca logros de su Gobierno en su último mensaje de Año Nuevo y agradece a brigadistas

En su último mensaje de Año Nuevo a la nación, el Presidente Gabriel Boric destacó los avances sociales y económicos logrados por su Gobierno, enfatizando que el futuro del país trae «buenas noticias». El Mandatario envió sus mejores deseos para el 2026 desde el Palacio de La Moneda y dedicó un especial saludo a quienes hacen turnos y trabajan en estas fechas.

El Jefe de Estado mencionó, de forma muy importante, a quienes están haciendo patria en sus puestos de trabajo, como en hospitales, comisarías, cuarteles de bomberos, y especialmente a las brigadas de incendio de la Conaf, pidiendo recordarlos en la noche vieja.

Las “buenas noticias” que trae el futuro

El Presidente Boric subrayó que el término del año es un momento para valorar los logros alcanzados, tanto familiares como sociales. En esa línea, destacó que el futuro compartido trae consigo la materialización de importantes políticas sociales, muchas de ellas concentradas en el inicio de 2026.

Mencionó que, en los próximos días, las pensiones de las personas mayores alcanzarán un nuevo aumento gracias a la reforma previsional, un ejemplo de que se puede hacer política pública pensando en el bienestar de la gente mediante el diálogo y el logro de acuerdos. A la par, confirmó que este 1 de enero también se concretará un nuevo incremento del sueldo mínimo.

En el ámbito de la justicia social, el Mandatario aseguró que durante enero se pagará una nueva cuota de la deuda histórica a los profesores y profesoras. En cuanto a vivienda, ratificó que, antes de finalizar su administración se habrá cumplido la meta del Plan de Emergencia Habitacional, lo que se traduce en la construcción de 260 mil viviendas para más familias chilenas.

Finalmente, el presidente Boric resaltó que en abril del 2026 la jornada laboral bajará de 44 a 42 horas, en su camino progresivo hacia las 40 horas, un avance que significa «más tiempo, más justicia, más dignidad para nuestra gente».

Proyectos de futuro y llamado a la unidad

El Jefe de Estado señaló que su administración continuará abriendo camino en diversas áreas estratégicas. Nombró el impulso al transporte público con más trenes y buses eléctricos, el desarrollo del nuevo Centro Espacial Nacional en Cerrillos, el avance con la Estrategia Nacional del Litio y la protección de los parques y mares, además de la transición energética y el objetivo de lograr una economía que vuelve a crecer.

Finalmente, el Mandatario invitó a la ciudadanía a unirse en esta fecha especial, pidiendo que se abrace a la familia, se disfrute de las amistades y se dé una palabra de aliento a quienes están sufriendo. Hizo un llamado a salir de las pantallas, a mirarse profundamente a los ojos con cariño y sentir un sano orgullo por el país en el que nos tocó nacer y vivir.

El mensaje concluyó con una invitación a la colaboración: “Chilenos y chilenas, cuidemos a nuestra patria y a su gente. Sigamos trabajando unidos, que es el modo en que vamos a asegurar que este nuevo año sea más próspero, feliz y justo para nuestro amado pueblo”.