Fin a 13 años de disputa: nuevo fraccionamiento pesquero comienza a regir en 2026

La Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal reaccionó positivamente ante los trascendidos respecto a la publicación de las cuotas en toneladas correspondientes al nuevo fraccionamiento pesquero.

Desde la organización destacaron que el nuevo fraccionamiento fue aprobado de manera transversal y abrumadora en ambas cámaras del Congreso (40 votos a favor de los senadores y 122 por parte de la Cámara de diputados), consolidando un cambio estructural en la política pesquera nacional que pone fin al cuestionado modelo heredado de la Ley Longueira.

“Fuimos muchos los que nunca abandonamos esta causa, una acción justa de los pescadores artesanales. Hoy son todos generales, pero fuimos un grupo que siempre buscó la justicia para todos los pescadores artesanales incluso para aquellos que apoyaron la Ley Longueira”, señaló Hernán Cortés, presidente de CONDEPP.

Pascual Aguilera, presidente de Coranor y vocero de la Alianza, reforzó el mensaje, destacando la persistencia: «Esta es una lucha sostenida por más de 13 años por pescadores artesanales que nunca abandonaron una causa justa. Hoy muchos celebran, pero fuimos pocos los que estuvimos desde el inicio buscando justicia».

Beneficios para el Biobío y la Soberanía Alimentaria

Uno de los aspectos más valorados por la pesca artesanal es el impacto que tendrá el nuevo esquema de asignación en regiones altamente dependientes de la actividad extractiva. La Alianza subrayó la relevancia de la distribución entre regiones, la cual beneficiará a miles de pescadores y a la economía local.

“Para el Biobío este nuevo fraccionamiento es especialmente significativo. Estamos hablando de una región donde la pesca artesanal sostiene economías locales completas y donde por años hubo una sensación de exclusión en el reparto de los recursos”, afirmó Hernán Cortés.

Desde el mundo de las mujeres de mar, también se destacó el valor social y su proyección hacia el consumo humano. Sara Garrido, dirigenta nacional y vocera de la Alianza, sostuvo que «esta no es solo una discusión de números o toneladas. El nuevo fraccionamiento abre la posibilidad de que más pescado llegue a las mesas de las familias chilenas y de que las mujeres de la pesca artesanal tengamos mayores certezas para sostener nuestros trabajos y nuestras comunidades”.

Finalmente, Hernán Machuca destacó que la publicación de las cuotas entrega una señal de certeza luego de años de debate legislativo e incertidumbre. «Que hoy se conozcan las cuotas en toneladas permite comenzar a planificar el trabajo futuro. Para la pesca artesanal esto es clave, porque hablamos de planificación productiva, empleo y estabilidad para miles de familias que dependen directamente del mar”, indicó.

Desde la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal señalaron que, si bien el nuevo fraccionamiento no agota las demandas del sector, su entrada en vigencia en 2026 marca un punto de inflexión en la historia pesquera reciente del país y refuerza la necesidad de seguir avanzando en otros aspectos de la nueva legislación, como las garantías sociales para la pesca artesanal.