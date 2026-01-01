Ingreso de personas impidió el segundo show de drones en Torre Entel

El segundo show de drones en la torre Entel no pudo realizarse la noche del 31 de diciembre, debido al ingreso de personas al lugar donde debían elevarse. Por este motivo, el espectáculo de Año Nuevo, que regresaba tras siete años de ausencia, duró menos de lo programado.

A pesar de este inconveniente, el resto del espectáculo se desarrolló sin mayores problemas, congregando a miles de personas en el centro de Santiago, especialmente en la Alameda.

El primer show de drones se desarrolló cerca de las 20:00 horas, pero el segundo «no pudo salir al aire porque había gente se metió en el sitio de los drones, desde donde tenían que elevarse», según informaron los organizadores del evento.

Celebración en el centro de Santiago

Para la celebración, el centro de la capital fue cerrado a contar de las 15:00 horas del 31 de diciembre, medida que se mantuvo hasta las 7:00 horas de este jueves 1 de enero. Como parte de las medidas de transporte, Metro extendió su servicio en la Línea 1 hasta las 01:30 horas del 1 de enero de 2026 y se reforzaron los buses en horario nocturno.

La fiesta comenzó con la DJ Isabella Serafini desde el escenario montado en la Alameda, a la altura de calle Morandé. A partir de las 21:00 horas, el público pudo disfrutar de shows en vivo de destacados artistas nacionales como La Noche, Américo y Princesa Alba.

El momento más esperado llegó a las 00:00 horas, cuando se dio inicio al espectáculo pirotécnico para dar la bienvenida a 2026. Después, se invitó al público a corear la icónica canción de la festividad, “Un año más”, de la Sonora de Tommy Rey.