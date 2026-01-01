Krassnoff cierra el año con nueva condena por la desaparición de un estudiante universitario

El exbrigadier del Ejército, Miguel Krassnoff Martchenko, miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), cerró el año con una nueva condena en su contra. La ministra en visita extraordinaria Paola Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictó sentencia de primera instancia y condenó al exmilitar a 15 años de presidio mayor en su grado medio, como autor del delito de secuestro calificado de Dignaldo Herminio Araneda Pizzini.

Con esta sentencia, Krassnoff, quien fuera jefe del Grupo Halcón de la Brigada Caupolicán, suma ya cerca de mil años de cárcel por su participación en diversos delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.

La detención y desaparición del estudiante de la Universidad de Chile y militante del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR) ocurrió en Santiago a partir del 10 de agosto de 1974.

La abogada Carolina Vega del Estudio Caucoto Abogados, en representación de la familia, destacó la relevancia del fallo. “La sentencia dictada constituye un hito significativo para las querellantes, ya que han pasado más de 50 años y recién ahora se ha dictado una sentencia de primera instancia por el secuestro calificado de Dignaldo Araneda Pizzini. La familia ha esperado décadas por un mínimo de justicia, y solo hoy comienza a ver un avance concreto. En tiempos tan hostiles para los derechos humanos, una nueva condena contra Miguel Krassnoff es un acto de justicia”, señaló.

El rol de Krassnoff en Londres 38 y Cuatro Álamos

En el transcurso de la investigación, la magistrada comprobó que Dignaldo Herminio Araneda Pizzini, quien se había mudado de Concepción a Santiago huyendo de la persecución política, residía temporalmente en el domicilio de la familia Quevedo Godoy en la comuna de La Reina.

Alrededor de las 02:30 horas del 10 de agosto de 1974, un grupo de sujetos armados que se identificaron como agentes de la DINA ingresó a la vivienda. Tras revisar los documentos de identidad de los residentes, detuvieron a Araneda Pizzini sin indicar las razones para ello ni el lugar al que sería conducido.

Posteriormente, fue identificado por testigos en el cuartel de la DINA denominado Londres 38, recinto a cargo de Marcelo Noren Brito (fallecido) y secundado por el entonces capitán de Ejército Miguel Krassnoff Martchenko. La víctima fue vista por última vez en el recinto Cuatro Álamos, sin que hasta la fecha se haya logrado dar con su paradero.

El procedimiento desplegado en su contra se verificó en un contexto de desapariciones forzadas y otros tratos crueles e inhumanos por motivos políticos, bajo la dirección de la DINA. A pesar de todas las diligencias llevadas a cabo por su familia durante más de cinco décadas, su condición de detenido desaparecido se mantiene hasta la fecha.