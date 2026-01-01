MUDA: festival de la Memoria llega al Estadio Nacional con arte y música

El próximo 7 de marzo, el Estadio Nacional se transformará en un gran espacio cultural con la realización de MUDA: Música, Derechos Humanos y Arte, un festival que reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales junto a proyectos escénicos y musicales creados especialmente para esta edición.

El evento es organizado por la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, institución a cargo de este Sitio de Memoria —patrocinado por Amnistiá Internacional—, que en esta ocasión propone una nueva forma de habitar el estadio: desde la creación artística, la música, la emoción y el encuentro ciudadano.

“MUDA es una invitación a encontrarnos a través del arte y la música, entendiendo la memoria como una experiencia cultural compartida y proyectada hacia el futuro. No existe un lugar más emblemático para ello que el Estadio Nacional, espacio de memoria que, tras haber sido el mayor centro de prisión y tortura del país durante la dictadura, hoy acoge encuentros culturales y artísticos que dialogan con su historia», señala Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación.

Concebido como un festival de artes vivas, MUDA pone en diálogo la música, el arte y la memoria como lenguajes universales. El festival se presenta como una experiencia cultural sensible donde distintas generaciones, estilos y trayectorias artísticas confluirán en uno de los espacios más significativos de la historia chilena reciente.

El festival propone un gesto cultural inédito: activar la memoria desde la creación, la belleza, la emoción y la expresión artística. El Estadio Nacional se convierte así en un escenario donde la historia se cruza con el presente para abrir nuevas lecturas desde la potencia del arte como experiencia compartida.

Un Festival con Propósito

La totalidad de los fondos recaudados por el festival será destinada a financiar el trabajo permanente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional y de diversos Sitios de Memoria a lo largo del país, contribuyendo a la preservación, activación cultural y proyección de estos espacios para las futuras generaciones.

Artistas y Preventa Especial

El próximo 7 de enero, exactamente a dos meses del evento, MUDA anunciará –a través de sus plataformas oficiales– los primeros artistas nacionales e internacionales de su cartel. Los organizadores aseguran que será una congregación de grandes nombres no solo de la música, el arte y la cultura, sino también del compromiso por la defensa de la democracia y los derechos humanos, para una jornada que promete ser histórica.

Desde hoy, ya se encuentran disponibles las entradas con valores que van desde los $15.000 a los $43.000 pesos + cargos por servicios. La preventa en verde cuenta con un 20% de descuento y estará vigente solo hasta el 7 de enero a través de www.festivalmuda.cl.