PC defiende "legitimidad" de la movilización social mientras la UDI escala el conflicto ante la CIDH

Lo que comenzó como una definición interna del Comité Central del Partido Comunista, escaló hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los diputados de la UDI, Jorge Alessandri y Hotuiti Teao, enviaron una carta al organismo internacional en la que acusan al PC de «incitar la violencia política» y de tener una «lógica anticipada de bloqueo» contra el Gobierno de José Antonio Kast.

«Será relevante impulsar hitos de movilización amplia y unitaria, como un 8 de marzo masivo, el 1 de mayo y otras, que expresen no solo la defensa de derechos específicos, sino también una respuesta democrática y social frente a tendencias autoritarias y regresivas», fue el planteamiento del Comité del PC.

En medio de este clima de tensión, la colectividad de izquierda llevó a cabo su tradicional caldillo de congrio en la Casa Michoacán de La Reina. Lejos de retroceder ante las presiones de la oposición o las críticas de sus propios socios de coalición, el presidente del partido, Lautaro Carmona, ratificó este jueves lo obrado por el pleno.

Acompañado por figuras clave, como la secretaria general de la tienda, Bárbara Figueroa, el senador Daniel Núñez y la presidenta de las Juventudes Comunistas, Catalina Lufín, el timonel defendió la «legitimidad» de la movilización social como una herramienta democrática que no puede ser suprimida por un resultado electoral.

Los diputados gremialistas, Jorge Alessandri y Hotuiti Teao, solicitaran un pronunciamiento de parte de la CIDH, argumentando que el llamado comunista a hitos como un «8 de marzo masivo» busca erosionar al Ejecutivo entrante antes de su asunción.

Sin embargo, el pronunciamiento del Comité Central del PC también evidenció las grietas del actual oficialismo. Mientras el Frente Amplio respaldó la vinculación con los movimientos sociales, voces del Socialismo Democrático fueron críticas: el diputado Raúl Soto (PPD) calificó al llamado como una «imprudencia mayúscula» y el senador Gastón Saavedra (PS) advirtió que, tras la derrota en las urnas, «una aventura en solitario no es lo apropiado».

Carmona: «No vamos a submarinear»

Frente a este escenario, Lautaro Carmona aprovechó el discurso de este 1 de enero para precisar el tono de la futura oposición. «¿Por qué el Partido Comunista habría de submarinear? ¿Por qué habría de no hablar con franqueza?», se preguntó, descartando que el apoyo a la organización social sea una incitación al caos.

«Haría mal un partido si calcula, si mide lo que es una formulación de un tema de carácter estratégico como el robustecimiento del movimiento de masas», señaló Carmona. El dirigente enfatizó que postulan movimientos sociales «independientes y autónomos» de gobiernos y partidos, rechazando la idea de que estos responden mecánicamente a una orden.

«Nunca se dijo entre los que votaron por Kast que renunciaban al sindicato o a la junta de vecinos», argumentó Carmona, quien añadió que las movilizaciones de trabajadores, feministas o medioambientalistas son «totalmente legítimas y necesarias», independientemente de quién gobierne.

Alessandri: «No respetan el resultado democrático»

El PC asegura que será una «oposición constructiva» pero activa en la calle, por lo que en la derecha la desconfianza persiste. El diputado Alessandri reaccionó con dureza a la ratificación de la postura comunista, confirmando la ofensiva internacional.

«El Partido Comunista ha hecho un llamado a la manifestación, no respeta el resultado democrático, no está dispuesto a jugar el juego de la democracia a menos que gane en las urnas», acusó el parlamentario.

Alessandri fue más allá y sentenció que buscarán probar ante los organismos internacionales que el PC actúa fuera de los márgenes institucionales: «Vamos a recurrir a la Corte Interamericana y a todas las instancias necesarias para que el Partido Comunista pueda corregir esta conducta y pueda, dentro de las reglas, competir democráticamente, cosa que en la historia le ha costado mucho».