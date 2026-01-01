UDI escala su crítica y acude al CIDH por llamado del PC a movilizarse contra el Gobierno de Kast

Los diputados Jorge Alessandri y Hotuiti Teao enviaron una misiva formal al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero Ochoa, con el fin de exponer y solicitar un pronunciamiento sobre las recientes definiciones políticas que ha difundido el Partido Comunista (PC) en Chile.

La acción se produce a raíz de las declaraciones de la colectividad sobre la postura que adoptarán de cara al gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, que asumirá el 11 de marzo de 2026.

La carta, firmada por los parlamentarios, denuncia que la estrategia del PC, basada en la movilización social como eje de su oposición, configura una «lógica anticipada de bloqueo» al Gobierno entrante que podría afectar el orden institucional y el funcionamiento del Estado de Derecho, especialmente si deriva en protestas violentas.

La estrategia de «impedir la proyección» y la amenaza a la gobernabilidad

El documento puesto en conocimiento del organismo internacional cita el contenido del X Pleno del Comité Central del PC, donde se establecen directrices que, según los autores de la carta, evidencian la intención de socavar la gobernabilidad antes de la asunción presidencial.

La misiva cita textualmente la principal directriz del PC, que busca «impedir la proyección de ese proyecto (el de Kast)» mediante la creación de «todas las condiciones políticas, sociales y culturales para articular un pueblo organizado, movilizado y consciente de sus intereses». Para lograrlo, el PC afirma que será relevante «impulsar hitos de movilización amplia y unitaria», tales como un «8 de marzo masivo, el 1 de mayo y otras».

Los denunciantes recalcan que esta lógica anticipada de resistencia sistemática genera preocupación, pues podría propiciar un clima de ingobernabilidad, inestabilidad política y conflictividad social. Enfatizan que «no cabe más que condenar cualquier discurso que incite a la acción colectiva para erosionar anticipadamente las condiciones de gobernabilidad».

El patrón histórico de incitación y el llamado a la CIDH

La carta sostiene que la instrumentalización de la acción colectiva en las calles promoviendo el incumplimiento del Estado de Derecho ha sido una tendencia histórica en la estrategia del PC. Como muestra, se recuerda que durante el «estallido social» de 2019, integrantes del PC respaldaron las evasiones masivas, calificándolas como acciones legítimas de «desobediencia civil». Esta persistente incitación se aprecia también en declaraciones pasadas de líderes de la colectividad como Guillermo Teillier y Daniel Jadue, quienes han relativizado el rol de las instituciones democráticas frente a la acción en la calle.

La misiva reconoce y respeta el legítimo derecho de la ciudadanía a manifestarse pacíficamente, pero condena la intención de instrumentalizar la protesta social con fines que «rayan en lo antidemocrático» al propiciar un clima de ingobernabilidad antes de que asuma un gobierno elegido democráticamente.

Por lo mismo, y dado que el mandato de la CIDH se extiende a afianzar el Estado de Derecho y la democracia, la carta de los diputados Jorge Alessandri y Hotuiti Teao solicita al organismo emitir un pronunciamiento sobre la declaración oficial del Partido Comunista, especialmente lo relativo a construir «hitos de movilización amplia y unitaria» e «impedir la proyección del proyecto» del presidente electo.