Balance fiestas de fin de año: homicidios disminuyeron un 39% en comparación al 2024

El Ministerio de Seguridad reportó una disminución preliminar de 39% en los homicidios consumados durante las fiestas de fin de año, además de una baja en los robos violentos que el Gobierno atribuyó a la estrategia de planificación y despliegue preventivo de 2 mil carabineros.

En total, fueron 54 los homicidios consumados en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, de los cuales 44 están siendo investigados. Asimismo, se incautaron más de 3,5 toneladas de droga y se detuvieron 20 mil personas entre el 10 y el 31 de diciembre de 2025.

El director nacional de Orden y Seguridad (s) de Carabineros, Manuel Cifuentes, destacó que solo entre el 31 de diciembre y el 1 de enero se registraron 149 accidentes de tránsito en todo el país, donde murieron 12 personas y se detuvieron a 35 por conducir en estado de ebriedad.

En comparación al año anterior en el mismo periodo, los robos violentos se redujeron en 192 casos. El ministro (s) de Seguridad Pública, Rafael Collado, valoró la labor realizada por parte del Gobierno y las policías.

«Diciembre no fue una reacción, sino una planificación, las acciones desplegadas no fueron aisladas, sino parte de una fase previa y preparatoria», declaró el secretario de Estado.

A nivel nacional, la región que más concentró detenciones en este periodo fue la Región Metropolitana con un 29,6% del total.