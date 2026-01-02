Corte de Apelaciones de Santiago admite querella de capítulos contra exfiscal Manuel Guerra

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió este viernes acoger en su totalidad la querella de capítulos presentada contra el exfiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra. La acción se refiere a delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto, lo que habilita a la fiscalía regional de Arica para avanzar hacia una eventual formalización.

“En este marco, la Corte consideró que se cumplen con todos los requisitos para acceder al antejuicio en contra del expersecutor, por lo que se puede dar inicio al procedimiento correspondiente y habilitar su eventual formalización por delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa”, señaló el escrito.

La resolución marca el primer hito del caso en la Corte de Apelaciones, aunque la defensa de Guerra dispone de cinco días para apelar ante la Corte Suprema.

En ese sentido, el tribunal precisó: “Con este fallo, la Fiscalía de Arica queda a la espera de que se cumplan los plazos establecidos para una eventual apelación de la defensa o, de no existir, solicitar fecha para una audiencia de formalización en la que se imputarán cargos criminales al señor Manuel Guerra Fuenzalida”.

El abogado defensor, Felipe Polanco, confirmó que ya tomaron conocimiento de la sentencia y adelantó que evaluarán un recurso ante el máximo tribunal. “Hay que estudiar esa resolución en detalle, pero en principio hay un recurso que debe entablarse ante la Corte Suprema y lo estudiaremos en su mérito”, indicó. Añade también que «puede tener sentido una apelación», por lo que analizarán su presentación dentro del plazo.

Por su parte, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, valoró la decisión del tribunal. “El hecho de que se haya aprobado la querella de capítulos por parte de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago da cuenta de la investigación y de todos los fundamentos que tiene”, sostuvo.

Carrera explicó que los próximos pasos dependen de que el fallo quede ejecutoriado. “Hay posibilidad de que se recurra ante la Corte Suprema, por lo tanto, estaremos atentos, y una vez que ya terminemos con esa etapa, estaríamos en condiciones de proceder a la formalización de investigación y eventual solicitud de medidas cautelares”, concluyó.

Tras la resolución, el Ministerio Público queda facultado para formalizar cargos contra el exfiscal Guerra, dando inicio a una nueva etapa judicial en la investigación.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.