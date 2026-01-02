Diez SLEP concretaron traspaso: instalado más del 50% de nuevo sistema

Diez Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) concretaron ayer el traspaso de más de 160 mil estudiantes y párvulos, 30 mil docentes, asistentes y educadoras, y 827 establecimientos educacionales, con lo cual más del 50% del nuevo sistema de educación pública ya quedó instalado a nivel nacional.

Según destacó el Ministerio de Educación, se trata de un hito que marca un paso decisivo en la consolidación de un sistema que busca entregar calidad, confianza y estabilidad a escuelas, liceos y jardines infantiles, sin distinción territorial, reafirmando el carácter público y nacional de la educación.

La incorporación de estos diez nuevos SLEP implica que 46 comunas se suman a los servicios locales Marga Marga, Tamarugal, Aconcagua, Los Álamos, Los Andes, Los Parques, Petorca, Puelche, Santiago Centro y Valle Diguillín, los cuales comenzaron la administración del servicio educativo con el inicio del año.

Con este traspaso, el Sistema de Educación Pública ya cuenta con 36 servicios locales en funcionamiento, que administran establecimientos con más de 640 mil estudiantes y párvulos, junto a 118.033 docentes, asistentes de la educación y educadoras de párvulos. De esta forma, más de la mitad del sistema ya se encuentra operativo, proceso que debiera concluir en 2029, cuando las 346 comunas del país hayan sido traspasadas a los 70 SLEP creados por la Ley 21.040.

Al respecto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que “este avance reafirma que Chile está construyendo un sistema capaz de ofrecer calidad, confianza y estabilidad a cada comunidad educativa, sin importar su territorio”. Añadió que el proceso se ha llevado adelante “con responsabilidad y seriedad, porque lo que está en juego es la confianza de las familias, de los niños, las niñas y nuestros jóvenes”.

El secretario de Estado agregó que “al término de nuestro gobierno, instalamos más de la mitad de los 70 servicios locales que contempla la reforma, dejando una base sólida para seguir fortaleciendo el sistema de educación pública”, junto con destacar que continúa la tramitación del proyecto de ley que fortalece la Nueva Educación Pública.

Para asegurar un traspaso adecuado, la Dirección de Educación Pública implementó un sistema basado en 7 dimensiones y 32 estándares, orientados a garantizar capacidades administrativas, financieras, pedagógicas y territoriales, junto con un trabajo anticipado con los municipios y un acompañamiento técnico permanente.

Comunas traspasadas por SLEP