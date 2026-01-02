María Emilia Tijoux y libro sobre mujeres sindicalistas en el Wallmapu: "La única posibilidad de echar adelante un proyecto es que sea colectivo”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la doctora en Sociología y académica de la Universidad de Chile, María Emilia Tijoux, abordó el libro “Del despojo surge la esperanza. Relatos de vida de mujeres sindicalistas del Wallmapu», del cual es coautora junto a Constanza Ambiado y Dasten Julián.

En el texto de 153 páginas, publicado por Editorial Ceibo, presentan la historia de las dirigentes sindicales Ana María Tenorio, Ingrid Letelier, Andrea Riffo y Sandra Marín Cheuquelaf, donde “se expresan diversas formas de resistencias, poco o nada conocidas, que implican educar a los y las hijas, encargarse de sus familias y organizarse política y socialmente”, se lee en la contraportada.

“Hace parte de un proyecto mayor que es una investigación realizada entre la Universidad de la Frontera y la Universidad de Chile sobre trayectorias políticas de mujeres organizadas de la Araucanía. En realidad fueron muchísimas las mujeres que participaron, profesoras, gente religiosa, dirigentas sindicales, dirigentas mapuches”, explicó Tijoux.

La profesora contó que “si bien no debería, nos sorprendió mucho que mujeres que le han hecho frente a la vida con muchísimo sacrificio, muchas de ellas han tenido que trabajar desde muy pequeñas o han tenido hijos, han tenido que trabajar la tierra, enfrentar la vida cotidiana, hasta que lentamente van convirtiéndose en líderes”.

“Si bien hay una de ellas que es Sandra Marín, que es una gran dirigente sindical, muy conocida, que tiene cargos importantes en el sindicalismo chileno, nos encontramos con mujeres que no suponían o no imaginaron que alguna vez se iban a convertir en dirigentes y tiene que ver, yo pienso, principalmente con las luchas al interior de los lugares donde trabajan y por lo tanto del rol que cumple un sindicato allí”, profundizó la doctora en Sociología.

Sobre el qué motiva a aceptar el desafío político María Emilia aseguró que hay un fuerte vínculo con la clase social, “a las luchas de la vida cotidiana y que se demuestran en una lucha sindical que es particularmente de las mujeres y en este caso de las mujeres del Wallmapu, en donde hay una situación de desprecio, de empobrecimiento, de lejanía también (…) Es decir, hay una conciencia de clase trabajadora, de vínculo, de afecto, de preocupación por la injusticia que a mí me parece fundamental”.

Respecto a cómo enfrentan la labor sindical y como se ven representadas sus ideas, Tijoux aseguró que “hay una cuestión política en los imaginarios que traen consigo muchas veces con las historias de sus familias, de sus padres comprometidos o de lo que les sucedió durante el Golpe. Eso aparece, en algunos casos, de cómo se sufrió durante esa época. Entonces, son mujeres más o menos jóvenes que traen consigo esa herencia histórica que obviamente remite a un imaginario político que luego se consolida en esa lucha que es cotidiana, pero en el trabajo, en donde están viendo, sintiendo injusticias de todo tipo”.

“Frente a ello, yo creo que la cuestión de la organización social, algo que va a ser tan necesario ahora más que nunca y de las luchas colectivas. Ellas lo repiten varias veces, solas no son nadie, todo lo hacen con las demás, con los demás, por los demás, por las demás”, agregó.

Respecto al debate de la homologación entre organización social y violencia, la doctora en Sociología dijo que: “Los medios de comunicación en general han construido un sentido común que ha seguido la pista de lo que legó la dictadura respecto al individualismo, esa idea de que solo se es lo que se es gracias al sacrificio personal”.

“Creo que no siempre los partidos políticos, independientemente de cuál sea, están al tanto de lo que le pasa a un pueblo, me permito decirlo con ese nombre, la palabra pueblo que se quiere borrar con tanta facilidad. De cómo se vive esa vida todos los días, de mujeres que les ha costado llegar a la escuela, que han tenido que cumplir roles de cuidado muchas veces al interior de la familia, pero que al comenzar a trabajar se dan cuenta que son una comunidad. ¿Quién se ha preocupado de lo que acontece en esa cotidianidad de la vida de una empresa? ¿Cómo se vive? ¿Cómo llega la gente? ¿Cómo toma el desayuno? Hay algunos momentos de felicidad, ¿cómo se celebran las navidades?”, reflexionó.

Finalmente, cuestionó “¿qué tanto ha habido una preocupación de lo político por esa forma política de vivir? Que es pura solidaridad de clase. Entonces, creo que hoy más que nunca, porque frente al individuo consumista, egoísta, pensando solo en sí mismo como un empresario de la vida, creo que la única posibilidad de echar adelante un proyecto es que sea colectivo”.