Miguel Castillo, experto en incendios: "La ley de incendios forestales debe salir pronto"

La temporada crítica de incendios forestales en Chile llegó con una serie de siniestros que han afectado a diversas comunas del país. Escenario que pone sobre la mesa las medidas preventivas sobre la materia y que retoma la discusión sobre la necesidad de aprobar la ley de incendios. Frente al debate, el director del Laboratorio de Ingeniería en Incendios Forestales, Miguel Castillo, alertó que los patrones de fuego han cambiado radicalmente durante las últimas tres décadas.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el experto en incendios forestales comentó que estos siniestro, “a diferencia de hace 25-30 años, ya no parten en los bosques necesariamente».

«A veces parten en una zona urbana, a veces un mismo incendio estructural pasa a ser una emergencia forestal. No hay que olvidar que el entramado territorial también es más complejo, hay más gente que compra terrenos para parcelas de agrado, mucha segunda vivienda”, señaló.

Acerca de cómo influyen las condiciones meteorológicas, el también académico adscrito al Departamento de Gestión Forestal y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Naturaleza de la Universidad de Chile sostuvo que estas “tampoco han sido muy benignas para la conservación”.

“La cantidad de varios días sobre 30 grados es una alerta meteorológica. Se declaró, como esta ola de calor se desplaza hacia el sur, ahora tenemos alerta preventiva en la zona más al sur, por lo cual ahora son otros los mecanismos que hay que replicar”, detalló el especialista.

Con respecto a cómo han afectado las lluvias de las últimas temporadas invernales a la proliferación de material combustible vegetal, el Castillo explicó que “las plantas tienen distinta velocidad de deshidratación”.

“Todo lo que es pasto, matorrales, pierden agua rápidamente. Entonces esa vegetación efectivamente se seca y muere, y queda ahí. Entonces la gran pregunta es cómo la sacamos o la dejamos ahí. Entramos a otro tema no menor que tiene que ver con el tratamiento de la vegetación combustible”, detalló.

En este escenario, el académico alertó sobre la urgencia de sacar adelante la ley de incendios que se encuentra en discusión en el Congreso Nacional. “Yo vengo diciendo desde el año pasado: la ley de incendios forestales debe salir pronto. El Presidente (Gabriel) Boric, antes de terminar su administración, comprometió celeridad en el Senado, de sacar luego esta ley”, sostuvo.

“Tiene muchas aristas, a mi modo de ver, escasamente tratadas. Porque el contenido de esa ley es muy severo con el propietario rural, con el propietario agrícola (…) sin embargo poco se habla de la amenaza de los incendios hacia las zonas protegidas, cuáles son los esquemas de vigilancia”, expresó con preocupación el experto.

Si bien valoró el aumento de presupuesto estatal y del apoyo del mundo privado para el combate de incendios, Castillo indicó que “falta una mejor gestión”. Según el académico, Chile debe trabajar en el uso de sus recursos hídricos, pues «somos un país privilegiado en Sudamérica por la cantidad» que tenemos. Por ello, instó a que la legislación sobre incendios aborde cómo utilizarlos adecuadamente.