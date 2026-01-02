Parlamentarios evalúan acciones legales por cirugía a madre de ministra Aguilera

La controversia por la operación a la que fue sometida la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, volvió a escalar a nivel político luego de que se conocieran nuevos antecedentes sobre las decisiones adoptadas el día de la intervención en el Hospital del Salvador, lo que generó una ola de reacciones transversales en el Congreso.

Durante la víspera de Año Nuevo se reveló que la cirugía de cadera realizada a la madre de la secretaria de Estado se concretó poco más de 10 horas después de su ingreso al recinto asistencial. Según información difundida por T13, que accedió a registros hospitalarios, un paciente laparotomizado —es decir, con apertura quirúrgica en el abdomen— habría sido postergado para priorizar dicha operación. El mismo medio informó que ese paciente falleció tres días después.

Estos antecedentes motivaron a diputados de distintos sectores a solicitar explicaciones adicionales respecto de la hoja de ruta adoptada ese día, e incluso a evaluar acciones ante el Ministerio Público.

Desde la Comisión de Salud de la Cámara, el diputado independiente Hernán Palma manifestó a La Tercera que “sería impresentable que la investigación que se está llevando a cabo, entiendo por instrucción sumaria, finalmente determine que efectivamente esa fue la hoja de ruta, más aún viniendo de la máxima autoridad sanitaria del país”. A ello añadió que “hay una crisis, no solo institucional en términos de los recursos, sino que en términos de la corrupción, en el manejo de los recursos y en la gestión de los mismos que está impactando negativamente en la salud pública, pero también en la opinión de la ciudadanía respecto de la gestión sanitaria”. Finalmente, recalcó que “nosotros no podemos permitirnos estos lujos y tenemos que terminar con cualquier práctica que vaya en contra de la recuperación de la salud de las personas, sobre todo las personas más vulnerables, que son el 85% de las de la población que requiere de los espacios públicos para recuperar su sanidad”.

En la misma línea, el diputado Andrés Celis (RN) anunció que presentará una querella ante el Ministerio Público por un eventual tráfico de influencias. “No puede ser que, de acuerdo a investigaciones de la prensa, se hayan postergado cirugías similares a once personas, mientras que la madre de la ministra pasaba a pabellón”, sostuvo.

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, también se refirió al caso a través de redes sociales, señalando que “de ser esto cierto, entonces estamos ante un caso que debe ser perseguido penalmente. La ministra de salud se ha vuelto insostenible”.

Desde la Democracia Cristiana, el diputado Héctor Barría afirmó que “no es la mejor manera de comenzar el año, pero no podemos mirar para el lado ante este tipo de situaciones. Esperamos tener rápidamente los antecedentes que solicitamos a Contraloría, también a Redes Asistenciales, para que se puedan tomar medidas en el asunto”.

El jefe de bancada del Partido Republicano, Juan Irarrázabal, se sumó a los cuestionamientos e indicó que “como diputados de la República no podemos quedar indiferentes a esta situación que afectó a un paciente que al parecer estaba siendo intervenido cuando llegó la mamá de la ministra”. A su vez, la diputada Chiara Barchiesi sostuvo que “el caso de la cirugía de la madre de la ministra de Salud sigue generando dudas legítimas. Cada nuevo antecedente abre más preguntas que respuestas. Saltarse la fila no puede normalizarse. El gobierno de Boric sigue abandonando a los ciudadanos”.

Desde la misma colectividad, el diputado y miembro de la Comisión de Salud, Agustín Romero, señaló que “los nuevos antecedentes hacen indispensable recopilar toda la información para esclarecer cómo se tomaron estas decisiones. Dado que involucra a la ministra de Salud, se requiere una revisión institucional profunda y transparente, y obviamente que, si de ese análisis se desprenden responsabilidades individuales, éstas deben asumirse y hacerse efectivas”.

Por su parte, el subjefe de bancada republicana, Luis Fernando Sánchez, emplazó directamente al Ejecutivo. “La ministra debería renunciar hoy mismo o el Presidente solicitarle la renuncia hoy mismo, ante un caso tan grave como éste y que pone de manifiesto que en este gobierno que ya se termina, algunos son más importantes que otros, dependiendo de si son o no afines al Ejecutivo o si son o no parientes de altas autoridades”, afirmó.

Desde Evópoli, el diputado Jorge Guzmán escribió en X que “es inmoral e inaceptable que la ministra Aguilera se haya saltado la fila para la operación de su madre. Y lo más grave: un paciente cuya cirugía fue postergada, murió esperando”. En esa línea agregó que “nuestra Constitución Política es clara. El artículo 19 N°2 garantiza la igualdad ante la ley y establece que en Chile no existen personas ni grupos privilegiados, y que ninguna autoridad puede establecer diferencias arbitrarias. Parece que la excepción a toda norma son los Ministros del Presidente Boric y sus familiares“.