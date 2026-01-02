Querella criminal y comisión investigadora: parlamentarios exigen explicaciones por cirugía "exprés" a madre de ministra Aguilera

Nuevos antecedentes sobre la rápida operación de cadera de la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en el Hospital del Salvador aumentaron la presión pública para que sea removida de su cargo.

Según la información revelada por medios de comunicación, para priorizar la operación de la madre de la ministra Aguilera se postergó a un paciente laparotomizado, es decir, un paciente a quien se le había operado del abdomen mediante una cirugía abierta. De acuerdo con los registros del centro hospitalario, la decisión fue administrativa.

Se esperaba un punto de prensa del director del Hospital del Salvador durante el mediodía de este viernes para referirse al caso, pero finalmente se suspendió. En su lugar, emitieron un comunicado de prensa en el que precisaron que, ante la información de un paciente fallecido por priorizar a la madre de la ministra, este “se encontraba hospitalizado desde hace cinco días en estado grave y permanecía internado en una unidad de cuidados intensivos”, asegurando que recibió el tratamiento médico continuo.

«Según lo que indican nuestros registros, el aseo quirúrgico del paciente al que se alude en la prensa correspondía a un procedimiento programado y no respondía a un requerimiento de urgencia«, aclararon en el texto.

Aún con lo informado, aseguraron que se instruyó una auditoría clínica ya en curso y que el hospital se encuentra a disposición para entregar la información requerida sobre el caso de la madre de la ministra Aguilera, declarando que las «decisiones adoptadas se apegaron estrictamente a criterios técnicos y clínicos«.

Respuesta del mundo político

Frente a este escenario, la presión del mundo político explotó en contra del Ejecutivo y de la figura de la ministra Ximena Aguilera. Junto con la conformación de una comisión investigadora en el Congreso Nacional, el diputado Andrés Celis anunció la presentación de una querella criminal ante el Ministerio Público por un eventual tráfico de influencias.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, el diputado Patricio Rosas (FA), catalogó el escenario como “políticamente complejo”. Por ello, relevó la importancia de que “se investigue cómo se dieron las condiciones clínicas de la paciente, que expliquen la forma en que se actúa, si hubo intervención administrativa para su priorización, sí se apegó al tratamiento al protocolo habitual de un paciente beneficiario del sistema”.

Rosas anunció que dicha información se solicitará desde la Comisión de Salud para “dar cumplimiento a la normativa y procedimientos establecidos en nuestra red asistencial”.

Una postura mucho más crítica tuvo el senador Iván Flores (DC), presidente de la misma comisión en la Cámara Alta, quién cuestionó el silencio de las autoridades acerca del hecho. Por lo mismo, aseguró que la ministra Aguilera “no tiene espacio político para mantener silencio”.

“Esto molesta, porque al final las listas de espera son el gran problema que tiene el Ministerio de Salud, el Gobierno particularmente, y el Estado de Chile que no es capaz de dar respuesta a la ciudadanía. Entonces, saltarse la fila es más que feo”, comentó el senador, agregando que si bien se debe asegurar el debido proceso y la justa investigación, también “hay que asumir las responsabilidades si es que efectivamente así ocurrió”.

En tanto, la ofensiva de la oposición se mantiene en busca de hacer cumplir la responsabilidad política de la ministra Aguilera. El diputado Jorge Alessandri (UDI), demandó explicaciones de parte del Ejecutivo. Asimismo, planteó dudas sobre las razones por las que la mamá de la ministra se debió atender en un hospital público y no en una clínica, acusando una motivación ideológica detrás.

“El Presidente (Gabriel) Boric en campaña decía, «sin pituto, sin privilegio». Llega su ministra de salud, ocupa pituto y privilegio para que su madre se salte la lista en el sistema público que ya está colapsado, que tiene una lista de espera impresentable. La ministra podía recurrir al sector privado. La madre de la ministra probablemente tiene un seguro en el sector privado. ¿Por qué no utilizó aquello? ¿Fue por una razón mediática? ¿Fue para que se viera bien ante la prensa?”, criticó el parlamentario de la UDI.

En otras reacciones, mediante un comunicado de prensa el Colegio Médico solicitó una investigación “imparcial” y llamaron a “resguardar la confianza de la ciudadanía”. “Reiteramos la importancia de reforzar la transparencia y los protocolos que aseguren el cumplimiento de criterios clínicos en la priorización de atenciones en el sistema público de salud”, enfatizaron.