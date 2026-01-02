Raúl Sohr: "Donald Trump ha planteado que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el sociólogo experto en temas internacionales, Raúl Sohr, se refirió a la situación política de Latinoamérica y su relación con Estados Unidos.

El también periodista planteó que a Doctrina Monroe, ahora se le dice “Donroe, por Donald Trump», quien «ha planteado que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos”. En ese sentido, el sociólogo puso como ejemplo a Honduras, donde la última elección presidencial estuvo marcada por acusaciones de fraude y la intervención del presidente de Estados Unidos, en un proceso que concluyó con la derrota de Nasry Asfura, el candidato apoyado por Donald Trump.

“Lo menciono porque Honduras es el epítome de lo que conocimos como la República Bananera (…) que es sinónimo de un país que depende totalmente de sus exportaciones, son monoproductores y envían todo básicamente a Estados Unidos, además el 14% del Producto Interno Bruto hondureño viene de hondureños radicados en Estados Unidos (…) de manera que Honduras es una vuelta a lo que vivimos durante el siglo XIX que se conoció como la Doctrina Monroe”, señaló.

Sohr agregó que la Doctrina Monroe “era para impedir que las viejas potencias coloniales reconquistaran sus posiciones en América Latina, pero hoy día a esa misma doctrina ya no se le dice Monroe, sino que le dicen Donroe, por Donald Trump, que ha planteado que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos y que no va a permitir la presencia de otras potencias, sin mencionarlas por nombre claramente está aludiendo a China”.

La política exterior de Estados Unidos en Sudamérica este año estuvo atravesada por las amenazas de intervención militar en Venezuela, y el condicionamiento de apoyo económico a Argentina para favorecer al sector del presidente Javier Milei en las elecciones de medio término.

En esa línea, el experto aseguró que: “No es una bravata (…) Estados Unidos ha ido perdiendo territorio, terreno ideológico en cuanto a influencia mundial económica y desde ser la potencia absolutamente dominante, hoy día es una potencia relativamente dominante. En esa medida, el presidente Trump ha planteado una línea de defensa y por eso ha vuelto a este concepto del patio trasero, es decir, ‘América para los americanos’».

“China es el ejemplo más claro de la pérdida de influencia a Estados Unidos, no tanto política, pero China ya es el principal socio comercial de la mayoría de los países latinoamericanos, el mayor volumen de exportaciones de Latinoamérica y muchas de sus importaciones es un comercio con China”, agregó.

Asimismo, Sohr afirmó que: “Tú ves el retroceso de Estados Unidos y de sus productos, sus exportaciones en todas las esferas y por el contrario China está avanzando».

Según su análisis, la respuesta estadounidense ha sido trazar una línea roja, advirtiendo a sus aliados y a «países relativamente subordinados, como es América Latina», con un ultimátum: «aquí un Estado dominante, somos nosotros o se subordinan a nuestro planteamiento u olvídense de la ayuda y del comercio con Estados Unidos». El mecanismo de presión más efectivo, señaló, además del diplomático y militar, son los aranceles.

Respecto a la eficacia de esta estrategia para contener a China, Sohr consideró que «cada país reacciona de acuerdo a su realidad y sus niveles de dependencia». Advirtió, no obstante, que esta confrontación se intensificará: «Esta pugna entre Estados Unidos y China, yo creo que la vamos a ver realmente potenciada en nuestra región».

Así, su pronóstico para Chile y el conjunto de países latinoamericanos fue claro: «Vienen momentos difíciles en que se tendrán que hacer opciones».