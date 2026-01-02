Rodrigo Saens, economista: "Chile debe levantar su producción y aprovechar la bonanza del cobre"

Este viernes el Banco Central dio a conocer el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), el cual alcanzó un 1,2%, por debajo de las expectativas del mercado, que esperaba entre un 1,8 y 2,4%.

De acuerdo al organismo, este resultado se debe a un crecimiento en el sector de los servicios, especialmente del comercio que creció un 5,5%; pero que fue contrarrestado por la disminución en la producción de cobre y otros bienes.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, reconoció que no se cumplieron las expectativas, pero al mismo tiempo, argumentó que se debe a que “la base de comparación con el año pasado es más exigente”. Del mismo modo, recalcó que el crecimiento acumulado entre enero y noviembre de 2025 fue de 2,3, y que la economía no minera llegó al 2,8%.

“Es decir, en el 90% de la actividad económica, nuestra economía ha mostrado un fuerte dinamismo durante este año, lo que incluso ha sido resaltado por el Banco Central en sus informes de política monetaria”, destacó.

De esa manera, sostuvo que: “Esperamos que este año 2026 que está recién comenzando la actividad económica siga creciendo, siga aumentando la inversión y ojalá el crecimiento de la economía del 2026 sea más parecido a lo que observamos entre enero y octubre del año 2025 y no lo que estamos viendo específicamente en este mes de noviembre”.

El desafío del cobre chileno

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el economista y académico de la Universidad de Talca, Rodrigo Saens, se refirió específicamente al elemento que provocó la baja cifra del Imacec: la situación del cobre.

Respecto al mineral, afirmó que hay dos problemas: uno coyuntural, relacionado con el accidente en la mina de El Teniente y que habría impactado la producción de bienes en noviembre; y otro más de fondo, vinculado con que la producción del mineral se ha mantenido constante, pese al paso del tiempo.

“A pesar del tremendo precio del cobre que tenemos hoy día, nosotros seguimos pegados en los 5,5 millones de toneladas de cobre. Eso es lo que produce Chile al año y desde hace 20 años, estamos hablando de más o menos 2005 a la fecha, no hemos aumentado la producción de cobre”, comentó.

“Codelco, por ejemplo, ha ido disminuyendo su participación en la producción. Nosotros, además, tenemos factores estructurales que han hecho difícil las inversiones en el sector minero. Entonces, ahí hay un desafío pendiente para la economía chilena, cómo levantar la producción y aprovechar esta bonanza en el precio del cobre”, sostuvo.

Asimismo, Saens se pronunció sobre las proyecciones de crecimiento para este nuevo año. El economista indicó que el crecimiento del 2025 sería de alrededor de un 2,5%, “y si las cosas siguen igual o más o menos igual, 2026 se ve de la misma manera”.

A su juicio, lo único que puede alterar esa “velocidad crucero” de la economía chilena es un cambio significativo, sobre todo en materia de medidas para aumentar la inversión: “A lo mejor la participación de la minería va a aumentar y la del comercio va a disminuir, pero si no se hacen reformas que apunten a levantar la inversión y con ello a levantar la tasa de crecimiento, difícil que salgamos de esta tendencia que traemos desde hace ya 10 años”.